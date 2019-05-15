Ситник назвав політичною грою звинувачення Луценка у втручанні у вибори США

Національне антикорупційне бюро ніяк не могло впливати на хід виборів президента США у 2016 році, заявив директор НАБУ Артем Ситник. Так він відповів на відповідні звинувачення генпрокурора Юрія Луценка.

"Наша позиція послідовна, починаючи з 2016 року, коли почалися такі звинувачення. НАБУ не могло жодним чином втручатися в процес виборів в США, тому всі ці звинувачення – це політична гра", – заявив 15 травня директор НАБУ Артем Ситник.

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На жаль, у цій політичній грі бере участь і Луценко, зазначив Ситник.

Що відомо про звинувачення Луценка на адресу Ситника?

14 травня генпрокурор завив, що директор НАБУ нібито втрутився у вибори президента США у 2016 році. Луценко пояснив суть такого втручання: нібито Ситник повідомив американським ЗМІ, що у списках "чорної каси" "Партії регіонів" є ім’я Пола Манафорта.

Манафорт був політичним консультантом "Партії регіонів" та отримував від неї протягом 2007-2012 років таємні платежі (загальна сума – 12,7 мільйона доларів). А згодом Манафорт очолив передвиборчий штаб Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році.

Витік записів "чорної бухгалтерії" в американських ЗМІ стала причиною відставки Манафорта з кампанії Трампа і привела до одного з ключових звинувачень у розслідуванні змови з Росією, яке переслідує Трампа протягом останніх років.



Манафорт працював на "Партію регіонів", а потім – на Трампа

Кого ще Луценко звинуватив у втручанні у вибори?

Окрім Ситника, Луценко звинуватив у втручанні у вибори і нардепа Сергія Лещенка. Тож генпрокурор заявив, що нардепа викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

На це Лещенко заявив, що вимагає від Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності та провести всі необхідні допити, але тільки у прямому ефірі.