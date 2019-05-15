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      Ситник назвав політичною грою звинувачення Луценка у втручанні у вибори США

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      Ситник відкинув звинувачення Луценка у втручанні у вибори президента США 2016
      Ситник відкинув звинувачення Луценка у втручанні у вибори президента США 2016 / Getty Images

      Національне антикорупційне бюро ніяк не могло впливати на хід виборів президента США у 2016 році, заявив директор НАБУ Артем Ситник. Так він відповів на відповідні звинувачення генпрокурора Юрія Луценка.

      "Наша позиція послідовна, починаючи з 2016 року, коли почалися такі звинувачення. НАБУ не могло жодним чином втручатися в процес виборів в США, тому всі ці звинувачення – це політична гра", – заявив 15 травня директор НАБУ Артем Ситник.

      Читайте також: ГПУ викликала на допит голову НАБУ: з'явилась різка реакція Ситника

      На жаль, у цій політичній грі бере участь і Луценко, зазначив Ситник.

      Що відомо про звинувачення Луценка на адресу Ситника?

      14 травня генпрокурор завив, що директор НАБУ нібито втрутився у вибори президента США у 2016 році. Луценко пояснив суть такого втручання: нібито Ситник повідомив американським ЗМІ, що у списках "чорної каси" "Партії регіонів" є ім’я Пола Манафорта.

      Манафорт був політичним консультантом "Партії регіонів" та отримував від неї протягом 2007-2012 років таємні платежі (загальна сума – 12,7 мільйона доларів). А згодом Манафорт очолив передвиборчий штаб Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році.

      Витік записів "чорної бухгалтерії" в американських ЗМІ стала причиною відставки Манафорта з кампанії Трампа і привела до одного з ключових звинувачень у розслідуванні змови з Росією, яке переслідує Трампа протягом останніх років.

      Янукович Манафорт Трамп чорна каса Партія регіонів вибори президента США 2016 втручання
      Манафорт працював на "Партію регіонів", а потім – на Трампа

      Кого ще Луценко звинуватив у втручанні у вибори?

      Окрім Ситника, Луценко звинуватив у втручанні у вибори і нардепа Сергія Лещенка. Тож генпрокурор заявив, що нардепа викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

      На це Лещенко заявив, що вимагає від Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності та провести всі необхідні допити, але тільки у прямому ефірі.

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп ГПУ Юрій Луценко Артем Ситник НАБУ "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Вибори у США Пол Манафорт
      Джерело: 24 канал
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