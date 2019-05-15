Сытник назвал политической игрой обвинение Луценко во вмешательстве в выборы США

Национальное антикоррупционное бюро никак не могло влиять на ход выборов президента США в 2016 году, заявил директор НАБУ Артем Сытник. Так он ответил на соответствующие обвинения генпрокурора Юрия Луценко.

"Наша позиция последовательна, начиная с 2016 года, когда начались такие обвинения. НАБУ не могло никоим образом вмешиваться в процесс выборов в США, поэтому все эти обвинения – это политическая игра", – заявил 15 мая директор НАБУ Артем Сытник.

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К сожалению, в этой политической игре участвует и Луценко, отметил Сытник.

Что известно об обвинениях Луценко в адрес Сытника?

14 мая генпрокурор заявил, что директор НАБУ якобы вмешался в выборы президента США в 2016 году. Луценко объяснил суть такого вмешательства: якобы Сытник сообщил американским СМИ, что в списках "черной кассы" "Партии регионов" есть имя Пола Манафорта.

Манафорт был политическим консультантом "Партии регионов" и получал от нее на протяжении 2007-2012 годов тайные платежи (общая сумма – 12,7 миллиона долларов). А впоследствии Манафорт возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Утечка записей "черной бухгалтерии" в американские СМИ стала причиной отстранения Манафорта от кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании сговора с Россией, которое преследует Трампа в течение последних лет.



Манафорт работал на "Партию регионов", а затем – на Трампа

Кого еще Луценко обвинил во вмешательстве в выборы?

Кроме Сытника, Луценко обвинил во вмешательстве в выборы и нардепа Сергея Лещенко. Поэтому генпрокурор заявил, что нардепа вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" Партии регионов".

На это Лещенко заявил, что требует от Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности и провести все необходимые допросы, но только в прямом эфире.