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      Сытник назвал политической игрой обвинение Луценко во вмешательстве в выборы США

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      Сытник отверг обвинения Луценко во вмешательстве в выборы президента США 2016
      Сытник отверг обвинения Луценко во вмешательстве в выборы президента США 2016 / Getty Images

      Национальное антикоррупционное бюро никак не могло влиять на ход выборов президента США в 2016 году, заявил директор НАБУ Артем Сытник. Так он ответил на соответствующие обвинения генпрокурора Юрия Луценко.

      "Наша позиция последовательна, начиная с 2016 года, когда начались такие обвинения. НАБУ не могло никоим образом вмешиваться в процесс выборов в США, поэтому все эти обвинения – это политическая игра", – заявил 15 мая директор НАБУ Артем Сытник.

      Читайте также: ГПУ вызвала на допрос главу НАБУ: появилась резкая реакция Сытника

      К сожалению, в этой политической игре участвует и Луценко, отметил Сытник.

      Что известно об обвинениях Луценко в адрес Сытника?

      14 мая генпрокурор заявил, что директор НАБУ якобы вмешался в выборы президента США в 2016 году. Луценко объяснил суть такого вмешательства: якобы Сытник сообщил американским СМИ, что в списках "черной кассы" "Партии регионов" есть имя Пола Манафорта.

      Манафорт был политическим консультантом "Партии регионов" и получал от нее на протяжении 2007-2012 годов тайные платежи (общая сумма – 12,7 миллиона долларов). А впоследствии Манафорт возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

      Утечка записей "черной бухгалтерии" в американские СМИ стала причиной отстранения Манафорта от кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании сговора с Россией, которое преследует Трампа в течение последних лет.

      Янукович Манафорт Трамп чорна каса Партія регіонів вибори президента США 2016 втручання
      Манафорт работал на "Партию регионов", а затем – на Трампа

      Кого еще Луценко обвинил во вмешательстве в выборы?

      Кроме Сытника, Луценко обвинил во вмешательстве в выборы и нардепа Сергея Лещенко. Поэтому генпрокурор заявил, что нардепа вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" Партии регионов".

      На это Лещенко заявил, что требует от Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности и провести все необходимые допросы, но только в прямом эфире.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп ГПУ Юрий Луценко Пол Манафорт Выборы в США "Черная бухгалтерия" Партии регионов НАБУ Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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