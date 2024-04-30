Росіяни вчаться воювати у нас, – "Кондор" про ситуацію на Авдіївському напрямку

Після того, як росіяни захопили Авдіївку, ситуація на цьому напрямку змінилася: для штурму посадок потрібно залучати менше людей, тому ворог перекидає резерви. Максим "Кондор" з 59 ОМПБр розповів про те, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку, про проблеми мобілізації та СЗЧ (самовільне залишення частини).

У новому відео проєкту "Український Свідок" – Максим "Кондор", командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка. Зараз він зі своїм підрозділом працює на Авдіївському напрямку. Чоловік розповів про ситуацію під Авдіївкою, молодих та літніх людей у війську та про те, як росіяни вчаться у нас воювати.

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Цивільні мають готуватись до війни

Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії. Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з’являються резерви і лізуть вони постійно,

– розповів Максим.

"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.

"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити. Чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК. Хто готується – так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з’явилась жінка-штурмовичка", – зауважив боєць.

Але, на думку Максима, ухилянти – не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.

По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік – це 27 років (на момент публікації матеріалу він складає вже 25 років, – 24 Канал). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати,

– додав "Кондор".

Росія продовжує наступ на північний схід від Авдіївки