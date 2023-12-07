Найважчий напрямок на фронті: у чому головна складність оборони Авдіївки

Ситуація на Авдіївському напрямку складна. Російські окупанти тиснуть з усіх боків та намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Також до Авдіївки зараз дуже ускладнена логістика. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Ворог тисне з усіх боків

Денис Попович зазначив, що втримувати фронт на Авдіївському напрямку дуже складно, але українські захисники стійко тримаються. Однак ситуація там складна, тривають важкі бої.

Ворог там тисне у всіх напрямках: з півдня, з півночі, у районі Авдіївського коксохіму, з боку Авдіївської промзони. Зараз вони шукають слабке місце. Тому ситуація складна,

– підкреслив він.

Попович про бої біля Авдіївки: дивіться відео

Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини