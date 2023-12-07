Найважчий напрямок на фронті: у чому головна складність оборони Авдіївки
7 грудня 2023, 14:51Читать новость на русском
Ситуація на Авдіївському напрямку складна. Російські окупанти тиснуть з усіх боків та намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.
Також до Авдіївки зараз дуже ускладнена логістика. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
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Ворог тисне з усіх боків
Денис Попович зазначив, що втримувати фронт на Авдіївському напрямку дуже складно, але українські захисники стійко тримаються. Однак ситуація там складна, тривають важкі бої.
Ворог там тисне у всіх напрямках: з півдня, з півночі, у районі Авдіївського коксохіму, з боку Авдіївської промзони. Зараз вони шукають слабке місце. Тому ситуація складна,
– підкреслив він.
Попович про бої біля Авдіївки: дивіться відео
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки загарбників в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.
- Авдіївський напрямок – один з найскладніших на фронті. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на цьому напрямку тривають активні піхотні атаки окупантів, хоч ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями.
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зауважив, що у місті вже давно немає жодних комунікацій. Електрика, газ і тепло були востаннє навесні 2022 року, а централізована вода – ще до повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 6 грудня в Авдіївці залишаються 1282 людини. Евакуація триває, але за останній тиждень її темп суттєво зменшився. Якщо раніше виїжджало до 20 людей, то тепер – до 5–6.