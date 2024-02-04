Просування росіян біля Авдіївки: чому важливо й далі утримувати місто

Російські пропагандисти стверджують, що окупанти мають певні просування у бік Авдіївки. Водночас ЗСУ утримують місто, адже це дуже важливо.

Для утримання Авдіївки українським бійцям потрібно мати достатню кількість снарядів. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.

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Перемелювання та знекровлення ворога

Денис Попович зазначив, що насамперед українським захисникам необхідно утримувати Авдіївку, тому що загарбники зазнають там величезних втрат. Перемелювання та знекровлення ворога – це дуже важливо.

Сенс утримування Авдіївки полягає у кількох чинниках. Ми знаємо, яких там втрат росіяни зазнають в Авдіївці. Перемелювання та знекровлення російської армії – це насамперед. Але це можливо, допоки ми маємо, чим бити,

– пояснив він.

Як підкреслив військовий оглядач, у ЗСУ зараз є нестача снарядів.

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