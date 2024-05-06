Поки не є критичним, – генерал армії у відставці про ситуацію в районі Авдіївки

Росіяни імовірно просунулись на північному заході від Авдіївки – поблизу Архангельського. В ISW припускають, що це могло статися після рішення української сторони "обміняти простір на час".

В американському Інституті вивчення війни вважають, що логіка українських сил полягає в тому, щоб дочекатися прибуття військової допомоги від США. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що західні партнери та, зокрема ISW, не завжди глибоко володіють ситуацією на полі бою.

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Виконуємо одну з важливих функцій

Дії ЗСУ продиктовані ситуацією на фронті та переслідують певні цілі.

Ми займаємо вигідніші позиції. Ворог вважає, що просунувся. Водночас ми відійшли на ті позиції, де можемо потужно тримати наші укріпрайони, які побудували нещодавно,

– пояснив генерал армії у відставці.

Крім того, за останній тиждень суттєво збільшились втрати ворога, щодня гине 1000 – 1250 і більше окупантів.

Навіть якщо росіяни десь і просунулись, зауважив він, а українські сили відійшли в укріпрайони, це показує, що ЗСУ виконують одну з важливих функцій – ліквідують резерви ворога.

"Авдіївський напрямок поки не є критичним. Зараз відбуваються перемінні успіхи, ми проводимо контрудари з різних секторів. Авдіївський сектор зараз тримаємо, навіть на тих позиціях, які сьогодні зайняли", – наголосив Микола Маломуж.

Ворог тільки за останню добу, станом на 6 травня, втратив 1040 бійців . Загалом з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 475 300 окупантів.

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