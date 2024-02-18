У ЗСУ припустили, який населений пункт хоче захопити ворог на Авдіївському напрямку

Українські військові відійшли від своїх позицій у Авдіївці. У ЗСУ прокоментували ситуацію та припустили, який населений пункт росіяни будуть намагатись захопити наступним.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у етері телемарафону констатував, що цей напрямок залишається один із найгарячіших загалом. Також він відзначив, що там відбувається дуже багато бойових зіткнень і штурмів.

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Спроби окупантів

За словами Лиховія, росіяни намагаються досягти якихось успіхів на Мар'їнському напрямку, однак прогресу не має. Крім цього, ворожа армія хоче просуватись в на Авдіївському напрямку.

На Авдіївському напрямку є спроби наступати на село Ласточкіне,

– зауважив він.

Речник розповів, що за добу там відбили 14 атак.

ЗСУ довелося піти з Авдіївки через брак снарядів