У ЗСУ припустили, який населений пункт хоче захопити ворог на Авдіївському напрямку
Українські військові відійшли від своїх позицій у Авдіївці. У ЗСУ прокоментували ситуацію та припустили, який населений пункт росіяни будуть намагатись захопити наступним.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у етері телемарафону констатував, що цей напрямок залишається один із найгарячіших загалом. Також він відзначив, що там відбувається дуже багато бойових зіткнень і штурмів.
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Спроби окупантів
За словами Лиховія, росіяни намагаються досягти якихось успіхів на Мар'їнському напрямку, однак прогресу не має. Крім цього, ворожа армія хоче просуватись в на Авдіївському напрямку.
На Авдіївському напрямку є спроби наступати на село Ласточкіне,
– зауважив він.
Речник розповів, що за добу там відбили 14 атак.
ЗСУ довелося піти з Авдіївки через брак снарядів
- Захисники були змушені покинути це місто через брак боєприпасів, що виник унаслідок бездіяльності Конгресу США.
- Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент США наголосив на те, що Конгресу потрібно терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.
- Також Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, накладання витрат на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.