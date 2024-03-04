Бої в Тоненькому та Орлівці: як ЗСУ вдалося завадити плану росіян

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається гарячою. Зокрема, бої точаться західніше Авдіївки – в районі населених пунктів Тоненьке та Орлівка.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що українським силам важко закріпитися в цих населених пунктах, адже вони не були пристосовані для оборони. Водночас ворог завдає по них нищівних ударів КАБами.

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Укріплення будуються

Ці села розташовані в низині, а це – незручна позиція. Авдіївка на тактичній висоті, і тому була дуже зручною для оборони. Проте, як наголосив Попович, через низку чинників сталося так, що нам довелося її залишити.

Через те, що Авдіївка була основним укріпрайоном ЗСУ, населені пункти західніше міста не мали таких само потужних фортифікаційних споруд.

Зараз ці укріплення позицій будуються, однак це важко робити під вогневим впливом противника,

– зазначив військовий оглядач.

Водночас ЗСУ завадили плану росіян "на плечах" наших військ далеко просунутися від Авдіївки. Зараз ситуація на цьому напрямку стабілізована. і наступ окупантів призупинений.

"Хоча важко сказати, чи зупинений він взагалі, тому що ворог накопичує резерви, і наступальний потенціал російської армії наразі зберігається", – підкреслив Попович.

Дуже важко обороняти

Військовий оглядач зауважив, що хоча російська пропаганда розповідає про те, що нібито займає населені пункти західніше Авдіївки, однак це не відповідає дійсності. Якщо ворог і перебуває в них, то лише частково і не здатен закріпитися на позиціях на цьому напрямку.

За останній тиждень окупанти прорвались в Орлівку та просунулись вглиб. Проте повністю цей населений пункт не контролюють. Крім того, росіяни вчиняють тиск на населений пункт Тоненьке та не втрачають спроби прорватися у нього.

Українським силам дуже важко обороняти Тоненьке, Орлівку. Росіяни зараз зрівнюють з землею ці населені пункти КАБами. Відповідно не можна виключати, що українським силам доведеться відходити звідти,

– припустив військовий оглядач.

В такому разі, на думку Дениса Поповича, можливо краще було б виграти час для того, щоб побудувати оборонні лінії ще західніше Авдіївки, де місцевість більш пристосована для цього.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку