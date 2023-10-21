Божевільний штурм: які можливості росіян на Авдіївському напрямку

З 10 жовтня росіяни розпочали штурмувати Авдіївку, але наразі не мають жодних успіхів. Це чергова велика помилка окупантів.

Про що 24 Каналу зазначив військовий експерт Юрій Федоров. Він припустив, хто міг віддати такий наказ.

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Штурм Авдіївки

Авдіївка, як і Мар'їнка – одні з найкращих укріпрайонів, які будувалися не один рік, відзначив Федоров. В них вклалося чимало сил та засобів. Тому спроба оточення, яку ймовірно росіяни поставили собі за мету, на його думку ні до чого не призведе.

Божевільний штурм з точки зору росіян. Війська без підготовки у великій кількості кидаються на штурм на найкраще укріплений район на всій лінії. Це велика чергова помилка російського керівництва,

– відзначив військовий експерт.

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Він припустив, що віддати такий непрофесійний наказ міг хтось з вищого російського керівництва. Оскільки диктатору Владіміру Путіну треба показати бодай якісь "перемоги".

"Якщо говорити про професійних військових, то виникає питання: а що далі? Умовно оточать вони Авдіївку, буде знищений цей виступ, покладуть вони чимало сил і засобів, людей і техніки, якої Росії не вистачає. Але це не вирішить долю війни. Вона вирішується у Запорізькій області. Таке рішення дилетантське або кар'єрне", – додав Юрій Федоров.

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