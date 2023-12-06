Женуть зеків, а регулярна армія заходить по трупах, – Дикий про жорстокі бої за Авдіївку

В Авдіївській промзоні тривають жорстокі бої. Спочатку ворог кидає для штурмів загони "Шторм-Z", їх активно ліквідовують ЗСУ. Далі у наступ йде регулярна армія.

Російські окупанти не шкодують живої сили та зазнають великих втрат. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Росіяни закидають живою силою

Євген Дикий зазначив, що зараз бої тривають в Авдіївській промзоні. Це потужний укріплений район. Загарбники контролюють лише 10% її території, 90% – під контролем ЗСУ.

Окупанти кидають на Авдіївку велику кількість живої сили, не шкодуючи її. Вони намагаються повторити ситуацію у Бахмуті, коли вони закидали його трупами.

Спочатку окупанти женуть так звані загони "Шторм-Z". У перших хвилях женуть зеків. Їх практично всіх кладуть. Але у третій – четвертій хвилі вже по трупах заходить регулярна армія,

– пояснив він.

Дикий про бої за Авдіївку: дивіться відео

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