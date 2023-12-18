На Авдіївському напрямку ворог тисне, бо виконує політичне завдання, – Юсов

Росіяни прагнуть показувати своєму суспільству перемоги. Навіть попри те, що на фронті вони зазнають колосальних втрат, ворог намагається виконати політичне завдання.

Представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону розповів, що Росія хоче продемонструвати хоч якісь перемоги своєму суспільству. На фронті ворог, першою чергою, хоче досягти політичних цілей, передає 24 Канал.

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Путіну потрібно показувати здобутки

За словами Андрія Юсова, для російської пропаганди ці імітаційні вибори у 2024 році мають важливе значення.

Події, які ми бачимо на Авдіївському напрямку, коли ворог попри величезні втрати намагається виконати політичне завдання, то власне, це показує, що Путіну потрібно показувати здобутки,

– зазначив Юсов.

Владімір Путін не шкодує своїх солдатів, щоб похизуватись здобутками, яких немає.

Ситуація на фронті