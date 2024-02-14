Чому в Авдіївці немає оперативного оточення: пояснення військового оглядача – карта

Авдіївка має для ворога стратегічне значення – це ворота до усієї Донеччини, тому Владімір Путін віддав наказ брати місто за будь-яку ціну. На тлі цього у мережі почали розповсюджувати вкиди на кшталт "Авдіївка в оточенні", що вкрай гостро "підіграє" російській пропаганді та "підігріває" паніку серед українців.

Однак наразі оперативного оточення Авдіївки немає. Хоча це не скасовує головного – ситуація у місті вкрай складна. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав в етері 24 Каналу головну проблему оборони.

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"Оперативного оточення в Авдіївці – немає. Оперативне оточення – це становище підрозділів, коли вони ізольовані від основної групи військ. Внаслідок чого неспроможні отримувати постачання або забезпечити вихід із зони ізоляції, але мають свободу маневру", – наголосив військово-політичний оглядач.

Ситуація в Авдіївці дійсно дуже складна. Навіть з деяких секторів Силам оборони доведеться відходити. Попри це, основна логістика продовжує працювати: як-от траса 0542, яка є логістичною артерією, так і польові дороги, які йдуть через село Сєверне до 9-го кварталу міста. Вони вже давно перебувають під вогневим впливом з боку російських окупаційних військ. Такі реалії оборони не лише в Авдіївці, а й в інших містах, коли росіяни намагаються взяти логістику та шляхи під вогневий контроль.

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На сьогодні в нас ситуація ще не на рівні "ми залишаємо Авдіївку". Але всі повинні зрозуміти, що тими інструментами та ресурсами, які в нас є, насамперед технічного компонента, ми не зможемо її утримувати. За що велике дякуємо нашим міжнародним партнерам, а особливо Республіканській партії, яка на капіталістичних пагорбах в останні місяці влаштувала "політичне шапіто",

– підкреслив Олександр Коваленко.

Питання про продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки триває ще від жовтня 2023 року. Тоді президент Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню, на 106 мільярдів доларів. Проте Республіканська партія усіляко намагається перешкодити виділенню коштів нашій державі.

Актуальна інформація про ситуацію в Авдіївці

Російські окупанти зосередили поблизу Авдіївки надзвичайно велику кількість сил та засобів. Зокрема, бронетехніку та додатково залучають авіацію. Сили оборони змогли накопичити боєкомплект і побудувати фортифікацію. Раніше місто було потужним індустріальним центром, що нині допомагає ЗСУ стримувати натиск противника.

В Авдіївці тривають тяжкі бої. Утім, є і позитиви: Сили оборони беруть у полон більшу кількість росіян, а це означає, що обмінний фонд України зростає. За останній тиждень військові взяли в полон близько 30 окупантів. Серед них багато кримінальників. Також важливо розуміти, що лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік. Тобто не варто думати, що наступають тільки росіяни, а ЗСУ тільки обороняються.

Окупанти на місто кидають великі сили – цілий "асортимент різних видів російських військ". Різні мотострілецькі бригади з 1 армійського корпусу – колишня так звана "народна міліція ДНР". Також танкові полки 90 танкової дивізії збройних сил Росії, 2 бригади сил спеціального призначення російської армії, зокрема, одна бранденбурзька бригада і також одна мотострілецька бригада 41 російської армії.