Ворогу буде складно атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки,– ISW

Українські військові відійшли із Авдіївки після героїчної оборони. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки російським війська буде важко просуватись далі.

Українські сили відступили з Авдіївки, а російська армія була зосереджена на ускладненні або запобіганні цього. Протягом доби 16 лютого там точилися запеклі бої.

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Українські військові відходили

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що загарбники просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили Авдіївський міський парк.

Українські офіційні особи повідомляли, що наші військові перекидають підкріплення в цей район для стабілізації ситуації та подальшої деградації російських сил.

Нормальною практикою є залучення підкріплень, які функціонують як приймальні сили, які можуть дозволити підрозділам, що відходять, відновитися за підготовленими оборонними позиціями,

– зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджували, що українські війська відступали масово та хаотично, проте ISW не спостерігав жодних візуальних ознак цього. Незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки.

Україні доведеться стабілізувати лінію фронту

Українським силам, можливо, доведеться провести контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а зусилля Росії ускладнити або запобігти українському відходу можуть стати все більш виснажливими.

Українським силам, ймовірно, доведеться стабілізувати лінію фронту контратаками в районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил для того, аби провести впорядкований відхід. Українська бригада, яка нещодавно передислокувалась для проведення контратак в районі Авдіївки, заявила, що нещодавно допомогла українським силам передислокувати російські підрозділи.

Подальші досягнення Росії в Авдіївці, спрямовані на ускладнення нашого відходу та українські контратаки, ймовірно, призведуть до подальших втрат Росії. Окупаційним військам буде важко просуватися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, куди відходять українські сили. Росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати ці українські позиції на відкритих полях.

Російські сили, ймовірно, мають на меті ускладнити або запобігти українському відступу в надії завдати значних втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не дасть жодної оперативної переваги або шляхів для значного просування.

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