Коли боронити Авдіївку стане набагато важче: військовий експерт назвав умову

Ситуація в Авдіївці ускладнюється, адже останні дні ворог мав певне просування із півночі міста. За останню добу на всій лінії фронту відбулось 126 бойових зіткнень, і п'ята частина їх – саме на Авдіївському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що саме в районі Авдіївки ворог зосередив головні зусилля. Окупанти відчувають, що українській армії дедалі складніше утримувати визначені рубежі та позиції. Водночас інформація з Авдіївки надходить суперечлива.

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Бої йдуть за кожний будинок

Так, представник місцевої військово-цивільної адміністрації стверджує, що бої у міській забудові не відбуваються. З іншого боку і моніторингові канали, і безпосередні учасники подій, кажуть, що в передмісті Авдіївки неподалік заводу коксохім йдуть бойові сутички на вулицях.

Бої відбуваються буквально за кожен будинок, і ворог постійно збільшує свій тиск, активно використовуючи артилерійську компоненту та штурмові загони, щоб просуватися вперед. Де правда? Питання принципове, бо від вірної та раціональної оцінки ситуації на полі бою залежить рішення, які потрібно ухвалювати тут і зараз,

– наголосив військовий експерт.

Генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" та керівник оборони зокрема Авдіївського напрямку разом зі своїм штабом ухвалюватимуть зважені та абсолютно раціональні рішення.

Очевидно, якщо російські окупанти зможуть перерізати ключову трасу, так звану "дорогу життя", яка з'єднує Авдіївку з великою землею, далі боронити місто стане набагато складніше,

– зауважив Владислав Селезньов.

В історії повномасштабної російсько-української війни українські сили неодноразово з такими ситуаціями стикалися. Отже, рішення мають бути максимально раціональними та вчасними, щоб реалізувати ключову місію – зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців.

Щоби рішення було вчасними, на думку військового експерта, треба абсолютно чітко розуміти, що насправді відбувається там, а не тішити себе ілюзіями, мовляв, все добре та ситуація повністю під контролем.

Ситуація в Авдіївці