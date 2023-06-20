Немає зв’язку, незрозуміло, на що вони живуть: в Авдіївці досі сім’я переховує єдину дитину

У прифронтовій Авдіївці, що на Донеччині, може залишатись 12-річний хлопчик. Батьки його ретельно переховують, бо не хочуть евакуюватися.

Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, дитину розшукують уже близько трьох місяців.

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"Офіційно є одна дитина – це 12-річний хлопчик. На жаль, уже близько трьох місяців ми не можемо його знайти. Останні півтора місяця вже і його батьки з поля зору зникли", – поділився Барабаш.

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Сім'я ретельно переховується від української влади. Тепер вона навіть не отримує гуманітарну допомогу.

Які існують версії

Можливо, сім'я хлопчика виїхала кудись у безпечніше місце. Була інформація, що вони перебувають у родичів у Селидовому Донецької області. Але вона не підтвердилась.

До того ж влада двічі на тиждень перевіряє, чи не зареєструвались вони десь як ВПО. На жаль, наразі цього не сталось.

Оскільки телефон матері постійно вимкнений, вони можуть досі залишатися в місті. Але невідомо, де і яким коштом вони живуть. Найімовірніше, вони перебувають у старій частині міста, яка близька до фронту. До найближчої позиції метрів з 300, тому там дуже часто прилітає.

У центральній частині міста все перевірили вздовж і впоперек, але хлопчика там немає. Може, вони вже загинули всією родиною десь у старій частині міста,

– припустив Барабаш.

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