Росіяни у Авдіївці розстріляли сімейну пару

Українські воїни кілька тижнів тому відійшли від позицій Авдіївці на укріплені рубежі. Тепер з'являються моторошні подробиці окупації міста росіянами.

В Авдіївці російські військові розстріляли сімейну пару місцевих мешканців. Мовиться про Олександра Дубового та Марію Півень.

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Тіла виявили у будинку

Український блогер розповів, що Їхні тіла з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці із символічною назвою Радянська.

Очевидно, люди залишилися в місті, щоб дочекатися Росії. І ось дочекалися…

– написав він.

Відповідно до останніх повідомлень. ситуацію на Сході вдалося стабілізувати.

Російські війська можуть відновити наступ на захід від Авдіївки