Росіяни у Авдіївці розстріляли сімейну пару
30 березня 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Денис Казанський
Українські воїни кілька тижнів тому відійшли від позицій Авдіївці на укріплені рубежі. Тепер з'являються моторошні подробиці окупації міста росіянами.
В Авдіївці російські військові розстріляли сімейну пару місцевих мешканців. Мовиться про Олександра Дубового та Марію Півень.
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Тіла виявили у будинку
Український блогер розповів, що Їхні тіла з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці із символічною назвою Радянська.
Очевидно, люди залишилися в місті, щоб дочекатися Росії. І ось дочекалися…
– написав він.
Відповідно до останніх повідомлень. ситуацію на Сході вдалося стабілізувати.
Російські війська можуть відновити наступ на захід від Авдіївки
- Росіяни захопили Авдіївку 17 лютого після близько чотирьох місяців виснажливих боїв. Після цього окупанти продовжували підтримувати відносно високий темп наступальних операцій у цьому районі, щоб використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення міста. Про це мовиться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
- Вже на початку березня українські сили сповільнили просування російських військ на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.
- В аналізі ISW мовиться, що росіяни хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків окупованої Донецької області.