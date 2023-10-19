Втрати Росії величезні, але успіхів немає, – боєць ЗСУ про бої біля Авдіївки та Бахмута
Окупанти продовжують наступати на Авдіївку, але жодних успіхів там не мають. Українські військові дають потужну відсіч загарбникам.
Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що окупанти втратили значну кількість техніки під час останніх спроб оточити Авдіївку.
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Офіційно відомо, що вдалося знищити близько сотні одиниць ворожої техніки за останній час. А різні російські "воєнкори" постійно бідкаються, що "від роти залишилося чотири людини" і так далі.
Втрати Росії величезні. Стратегічних успіхів немає, тактичних – майже так само. Трохи просунулися вони. Терикон біля Авдіївського коксохіму, як Бахмут, вже тричі офіційно заявляли, що взяли. Але ні. Там досі перебувають українські військові та український прапор,
– розповів Сазонов.
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Навіщо окупанти хочуть захопити Авдіївку
Як наголосив Сазонов, Путін нещодавно почав розповідати неправду, що контрнаступ ЗСУ буцімто закінчився. Тепер окупантам потрібно продемонструвати хоча б якісь успіхи на фронті.
Російський президент намагається вкинути меседж міжнародним партнерам України, що варто було б згортати військову допомогу та починати перемовини. Атака на Авдіївку мала б бути аргументом на користь цієї думки, але нічого не вдалося.
Путін хотів показати, що Україна нічого не звільняє та ще й втрачає Авдіївку. Але ні. Наші дають відсіч там. Іде просування на південь від Бахмута та на інших ділянках фронту. Загалом контрнаступ йде важко, але триває,
– зауважив Сазонов.
Загалом Авдіївський напрямок – надзвичайно укріплений район. Там тривають бойові дії ще з 2014 року і воюють надзвичайно досвідчені українські військові.
Ситуація на фронті: коротко
- Окупанти упродовж останнього часу зосередилися на оточенні Авдіївки. Українські військові завдали потужних втрат загарбникам, тому кілька днів там було певне затишшя. Однак 18 жовтня окупанти знову активізувалися.
- Відомо, що окупанти втратили десятки одиниць військової техніки під Авдіївкою. В Головному управлінні розвідки зазначили, що збитки Росії на цьому напрямку можуть бути ще більшими.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, чому Росія активізувалася під Авдіївкою. Тут потрібно шукати політичне підґрунтя.