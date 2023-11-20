Інформація про прорив української лінії оборони Авдіївки не відповідає дійсності, – офіцер

ЗМІ заявили, що російські загарбники проломили лобову лінію оборони Авдіївки. Однак в 59-тій окремій мотопіхотній бригаді спростовують цю інформацію.

Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький розповів, що інформація про прорив української лінії оборони Авдіївки не відповідає дійсності.

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Захисник розповів про ситуацію в Авдіївці

За словами Цехоцького, ситуація довкола Авдіївки відповідає тим задачам, які ставить командування.

Ситуація знаходиться під контролем оперативного командування, під контролем командирів підрозділів. Ми не будем висвітлювати в ефірі де хто прорвався, тому що це, скажемо так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А, по-друге, щоб не висвітлювати цю ситуацію для ворога,

– сказав Цехоцький.

Варто зазначити, що Інститут вивчення війни взагалі стверджує протилежне. За їхніми словами, захисники контратакували під Авдіївкою і нібито просунулися вперед

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