Відповідь на питання "Хто бомбив Донбас?": що на російському ТБ розповідають про Авдіївку

Росіяни безуспішно штурмують Авдіївку на Донбасі, зазнаючи шалених втрат особового складу та техніки. З 10 жовтня, коли Росія почала наступ на Авдіївському напрямку, ворог втратив щонайменше бригаду.

Очевидно, на концерт Кобзона відправилося дійсно багато окупантів, адже вже навіть російські пропагандисти бідкаються, що під Авдіївкою гинуть їхні друзі, у яких є батьки, дружини та діти. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, чому деякі пропагандисти змінюють риторику.

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Правда проривається

В ефірі російського телебачення пролунало чергове цинічне висловлювання від пропагандиста, який "молиться за своїх друзів, що воюють під Авдіївкою". Чоловік не може збагнути, "чому сто людей, який денацифікують, тобто українці, вартують тисячі смертей російських військовослужбовців".

Росіяни ще від початку війни в Україні кричать про те, що прийшли "захищати мешканців Донбасу". Однак тепер пропагандисти на російському державному телебаченні відкрито говорять про те, що мешканці Авдіївки повинні бути знищені. Відтак, росіяни самі відповіли на питання "Хто бомбив Донбас?".

Пропагандисти цинічно заявляють, що "життя українців цінується менше, ніж життя російських військовослужбовців, які нібито прийшли рятувати жителів Донбасу". Це все, що треба знати про війну, яка нібито влаштована для того, аби "врятувати мешканців Донбасу".

Росіяни все звели до того, що українці мають бути знищені. Це не випадкове явище, а цілеспрямоване. Ось таке одкровення,

– мовив російський опозиційний журналіст.

Насправді таких "чесних сповідей" дуже багато, зазначив Яковенко. Правда проривається, тому що пропагандисти починають думати про індивідуальний порятунок, бо колективно врятуватися не вдається. А путінський режим навряд чи зможе захистити всіх пропагандистів й мешканців російського телебачення.

"Періодично пропагандисти видають свій страх. Але, наприклад, Дмітрій Соловйов настільки глибоко занурився у все це, що йому вже не вилізти та не відмитися. Але деякі люди, які ще не повністю забруднили свої руки кров'ю, намагаються зіскочити", – додав російський опозиційний журналіст.

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