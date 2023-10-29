Інтенсивність вогню дещо зменшилась: що замислив ворог під Авдіївкою
Окупанти не відмовилися від планів оточити та захопити Авдіївку. Вони стягують туди ресурс з інших ділянок фронту.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти перетягують під Авдіївку підрозділи зі складу 2 загальновійськової армії. Її зона відповідальності – Луганська область.
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Зараз під Авдіївкою є незначне зменшення інтенсивності бойових дій. Але це просто підготовка окупантів до наступного наступу.
Це не пауза, а тимчасове зменшення інтенсивності бойових дій через дійсно великі втрати. Окупанти намагаються компенсувати їх передислокацією підрозділів, щоб продовжити чергові хвилі наступу. Російське командування не відмовилося від своєї мети – оточити та окупувати Авдіївку,
– зауважив Коваленко.
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Чи вистачає в окупантів ресурсу
Як наголосив Коваленко, окупанти буквально стягують під Авдіївку підрозділи з інших ділянок фронту. Тому є питання, що вони робитимуть на інших напрямках, звідки забирають резерви. Якби вони були повністю забезпечені ресурсом, то таких перетасувань не було б.
Раніше вони перекидали хіба що 25 загальновійськову армію в Луганську область. Але їм не вистачає ресурсу для широкомасштабного наступу по Лимано-Куп’янській вісі. Там, ймовірно, буде така сама імітація наступу, як це було влітку. Але й у нас будуть дуже цікаві відповіді,
– розповів Коваленко.
Ситуація на фронті: коротко
- Відомо, що за минулу добу, 28 травня, на фронті було близько 70 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 299 080 окупантів. За минулу добу ця цифра зросла ще на 660 одиниць.
- В Головному управлінні розвідки розповіли, як змінилися "апетити" Кремля з початку повномасштабної війни. Спершу окупанти мали значно грандіозніші плани, ніж зараз.