Тут землетрус, – майор 3 ОШБр про складність оборони Авдіївки під постійним бомбардуванням

В Авдіївку передислокували Третю окрему штурмову бригаду, яка намагається поліпшити ситуацію на передньому краї та убезпечити логістичний коридор. На деяких ділянках захисники змушені тримати оборону на 360°.

Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається в Авдіївці. За його словами, на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють ситуацію.

До теми Співвідношення сил один до семи, – пресофіцер 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці

Чи не найбільше дошкуляють удари керованими авіабомбами, які ворог скидає по всій Авдіївці, зокрема по промзоні.

Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів,

– зазначив Кудряшов.

Крім великої кількості боєприпасів, росіяни кидають багато особового складу. Ідеться про таке співвідношення українських і ворожих сил, як один до семи.

Флагман окупаційної армії становлять контрактники з рядів ГРУ. Вони ведуть уже мобілізованих і "добровольців" із "днр".

Захисники під постійним тиском з усіх боків

Українські бійці змушені відбивати атаки російських окупантів 24/7. Лише у світлу пору доби ворог здійснює понад 50 штурмових дій.

Критична ситуація в тому, що деякі позиції ворог намагається обходити, і на деяких напрямках, опорних пунктах ми маємо оборону на 360°. Це не стійкі 360°, ми маємо змогу розчепити це кільце, для чого проводимо ударно-штурмові дії,

– додав Кудряшов.

Тому станом на сьогодні росіяни не взяли в оточення українських бійців.

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