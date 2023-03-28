Росія може перенести основні зусилля на Авдіївку, нас чекає позиційна війна, – Жданов

Місто Авдіївка Донецької області щодня потерпає від російських обстрілів та ракетних ударів. Росія може перенести основні зусилля туди. Можливо, Авдіївка стане більш гарячим напрямком, ніж Бахмут.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на цьому тижні слід очікувати, що буде йти позиційна війна.

До теми В Авдіївці дуже гаряче, окупанти б'ють з усього, що мають, – мер міста

Атаки на Авдіївку можуть посилитись

Жданов припустив, що на цьому тижні українцям слід очікувати позиційну війну. Росіяни будуть намагатись переносити основні зусилля для атак на Авдіївку.

Авдіївка може стати більш гарячою точкою, ніж Бахмут. Вони будуть просто намагатись переносити туди основні зусилля. Те саме, що було минулих два тижні у Бахмуті, коли вони просто атакували для того, щоб досягнути хоч якогось успіху, – зазначив військовий експерт.

Жданов про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

Ситуація в Авдіївці загострюється: коротко