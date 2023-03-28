Росія може перенести основні зусилля на Авдіївку, нас чекає позиційна війна, – Жданов
Місто Авдіївка Донецької області щодня потерпає від російських обстрілів та ракетних ударів. Росія може перенести основні зусилля туди. Можливо, Авдіївка стане більш гарячим напрямком, ніж Бахмут.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на цьому тижні слід очікувати, що буде йти позиційна війна.
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Атаки на Авдіївку можуть посилитись
Жданов припустив, що на цьому тижні українцям слід очікувати позиційну війну. Росіяни будуть намагатись переносити основні зусилля для атак на Авдіївку.
Авдіївка може стати більш гарячою точкою, ніж Бахмут. Вони будуть просто намагатись переносити туди основні зусилля. Те саме, що було минулих два тижні у Бахмуті, коли вони просто атакували для того, щоб досягнути хоч якогось успіху, – зазначив військовий експерт.
Жданов про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео
Ситуація в Авдіївці загострюється: коротко
- Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що місто з 27 березня перебуває у "червоній зоні". Відтепер в'їзд та відвідування Авдіївки заборонені. Обмеження запроваджені через загострення ситуації в Авдіївці та довкола міста. В'їжджати в Авдіївку заборонено волонтерам, журналістам та іншим цивільним.
- Також він розповів, що з Авдіївки будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя там. Відповідно у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони. Рішення про евакуацію комунальників довелося ухвалити після того, як під час одного з обстрілів був приліт неподалік від них. Евакуація буде тривати поетапно. Також місцева влада закликає евакуюватися інших цивільних, оскільки Росія перетворює Авдіївку на руїни.
- За словами Барабаша, ситуація навколо міста продовжує залишатись напруженою. Обстріли не припиняються ні вдень, ні уночі. Противник застосовує увесь доступний арсенал: ствольну артилерію, РСЗВ, міномети, ракетні удари, авіанальоти, танкові обстріли.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати "другим Бахмутом".