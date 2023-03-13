У що перетворилася річка Бахмутка: Жданов пояснив, які ще є можливості у росіян
Російські загарбники зазнають величезних втрат, але досі намагаються захопити Бахмут. Значна кількість окупантів гине біля місцевої річки, через яку їм не вдається переправитися.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, українські підрозділи відійшли з півночі за річку Бахмутку.
До теми Десятки боєзіткнень, знищені сотні окупантів та ЗРК, – Череватий про пекло Бахмута
Зараз вона перетворилася в рубіж оборони. Українські військові масово знищують там російських загарбників.
На сьогодні Бахмутка перетворилася в рубіж оборони. Все, що підходить до річки з північного боку, ми просто знищуємо. Тому шансів просунутися з півночі у російських військ немає,
– розповів Жданов.
Російське командування також почало докладати зусиль для оточення Авдіївки. Там зараз перебуває величезна кількість ворожого особового складу, яка переважно йде в атаки пішки та за мінімальної підтримки артилерії.
Яка ситуація в Бахмуті – розповів Жданов: дивіться відео
Скільки росіян вдалося знищити на Бахмутському напрямку
Як зазначив Жданов, немає точної статистики, скільки окупантів загинуло на Бахмутському напрямку. Однак Інститут вивчення війни наводить цифру в 50 тисяч "200-х" та "300-х" росіян. Також українські військові знищили близько 200 ворожих танків.
Якщо порівнювати, то 24 лютого 2022 року з Білорусі йшло угрупування у близько 45 тисяч людей. Десь 200 танків також було у складі цього угруповання. Це для порівняння, скільки ми перемолотили окупантів за кілька місяців боїв лише біля Бахмута,
– зауважив Жданов.
Що відбувається у Бахмуті: коротко
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті. Зараз там тривають жорсткі бої.
- Штурмові загони "Вагнера" намагаються наступати з кількох напрямків, щоб прорвати оборону українських військ. Окупанти хочуть пробратися до центральних районів міста.
- В ході боїв українські військові завдають відчутних втрат росіянам. Оборона міста триває.
- До прикладу, лише 12 березня на цьому напрямку був 161 обстріл. А біля самого Бахмута зафіксували 39 боєзіткнень. Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий підкреслив, що упродовж дня тут буває і понад 50 боєзіткнень.