Ворог потрапив у свою ж пастку, – військовий експерт про бої на Бахмутському напрямку
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зауважив, що вагнерівці залізли у Бахмут, як щурі у мишоловку. Вислів генарала дуже красномовно описує ситуацію.
Річ у тім, що насправді російські війська готували Бахмут як пастку для ЗСУ. Це мало бути воронкою, яка втягувала б українські сили. Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Сталося не так, як гадалося
Окупанти гадали, що їм вдасться наступати у Бахмуті скільки завгодно, ми втягуватимемось у бої, кидатимемо резерви й забудемо про контрнаступ. Це був задум нашого ворога.
Як у приказці: "Не рий іншому яму". Тепер у цій мишоловці опиняються російські війська,
– акцентував Олександр Мусієнко.
Що відбувається у Бахмуті:
- Щодня зменшується загроза оточення нашого угрупування у Бахмуті. З півдня та півночі фланги зрізаються нашими військами, ми маємо певні успіхи й просування, натомість у ворога все менше перспектив на оточення, порушення логістики й так далі.
- Російські війська виснажуються, та не отримують наказу відступати, а йти лише вперед. Ці дії призводитимуть до того, що, переходячи у такі локальні контратаки, українські сили можуть створити варіанти оперативних оточень.
Як розвиватиметься ситуація, додає Мусієнко, покажуть бої. Бахмут все більше перетворюється на пастку для ворога.
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Свіжі втрати ворога
- ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогові, який вдерся на наші землі. Так, лише за 17 квітня наші військові знищили 610 російських солдатів.
- Як повідомили у Генштабі, від 24 лютого 2022 року загинуло вже 200 590 окупантів. Проте цифра не є остаточною, адже здійснювати підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Крім живої сили, країна-агресорка втрачає чимало техніки. Від початку повномасштабного вторгнення українські війська ліквідували: 3 771 танків, 7 365 бойових броньованих машин, 3 166 артилерійських систем, 563 РСЗВ, 318 засобів ППО, 308 літаків, 294 гелікоптерів, 2 748 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 982 крилаті ракети, 18 кораблів /катерів, 6 067 автомобільної техніки та автоцистерн, 417 спеціальної техніки.