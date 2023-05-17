Ворог потрапив у свою ж пастку, – військовий експерт про бої на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зауважив, що вагнерівці залізли у Бахмут, як щурі у мишоловку. Вислів генарала дуже красномовно описує ситуацію.

Річ у тім, що насправді російські війська готували Бахмут як пастку для ЗСУ. Це мало бути воронкою, яка втягувала б українські сили. Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Сталося не так, як гадалося

Окупанти гадали, що їм вдасться наступати у Бахмуті скільки завгодно, ми втягуватимемось у бої, кидатимемо резерви й забудемо про контрнаступ. Це був задум нашого ворога.

Як у приказці: "Не рий іншому яму". Тепер у цій мишоловці опиняються російські війська,

– акцентував Олександр Мусієнко.

Що відбувається у Бахмуті:

Щодня зменшується загроза оточення нашого угрупування у Бахмуті. З півдня та півночі фланги зрізаються нашими військами, ми маємо певні успіхи й просування, натомість у ворога все менше перспектив на оточення, порушення логістики й так далі.

Російські війська виснажуються, та не отримують наказу відступати, а йти лише вперед. Ці дії призводитимуть до того, що, переходячи у такі локальні контратаки, українські сили можуть створити варіанти оперативних оточень.

Як розвиватиметься ситуація, додає Мусієнко, покажуть бої. Бахмут все більше перетворюється на пастку для ворога.

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