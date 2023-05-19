Наймасштабніші та фантастичні дії, – ОПУ про результати ЗСУ в Бахмуті
Росіяни продовжують свої відчайдушні спроби захоплення Бахмута. ЗСУ не даються ворогові досягти бажаного успіху.
За словами радника голови Офісу Президента Михайло Подоляк, у місті тривають наймасштабніші й фантастичні бойові дії з боку України, яка саме там остаточно обнулила репутацію російської армії. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Варте уваги Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"
Це дуже страшні бої. Багато хто говорить, що це – відкритий шлях до пекла,
– наголосив Подоляк.
ЗСУ демонструють, як потрібно воювати
Усе боєздатне, що Росія могла сконцентрувати там, вона там витрачає і втрачає. Українські військові демонструють, що стратегічно й тактично вже десятки разів виконали завдання.
Вони не дали можливості Росії:
- розгорнути наступ як такий;
- накопичити певний психологічний компонент, адже ми просуваємося;
- злагодити своїх мобілізованих, вони навпаки отримали багато втрат, які деморалізують;
Крім того, Україна довела, що з точки зору оборонної маневреної війни з елементами контрнаступу – ми на зовсім іншому рівні щодо російської армії.
"Бахмут – це приклад того, як у сучасних війнах такого масштабу треба поводитися. Там дуже ефектно себе прояви і оперативне командування Олександра Сирського, і Генштаб Валерія Залужного, і конкретні бригади, які на цьому напрямку відпрацьовують просто фантастично", – резюмував Михайло Подоляк.
Світан про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Битва за Бахмут: останні новини
- Українські війська продовжують здійснювати вдалі операції на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що нашим майстерним та мужнім бійцям вдалося вибити росіян з позицій і закріпитися на вигідних рубежах.
- Сили оборони просуваються на флангах біля Бахмута, завдаючи окупантам колосальних втрат. Попри відсутність переваги в особовому складі, снарядах і техніці, наші підрозділи пройшли від 150 до 1700 метрів на різних ділянках.
- Ворог стягнув у місто більшість резервів і значно посилив своє угрупування у Бахмуті. ЗСУ відбивають атаки противника і наразі контролюють південно-західну частину Бахмута.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що українська армія заволоділа тактичною та бойовою ініціативою в районі Бахмута. Водночас ситуація залишається складною.
- Росіянам вкрай потрібна "перемога" у Бахмуті, тому вони декілька днів поспіль брешуть про успішне захоплення міста. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що окупанти знову передчасно видають бажане за дійсне.