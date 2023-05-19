Наймасштабніші та фантастичні дії, – ОПУ про результати ЗСУ в Бахмуті

Росіяни продовжують свої відчайдушні спроби захоплення Бахмута. ЗСУ не даються ворогові досягти бажаного успіху.

За словами радника голови Офісу Президента Михайло Подоляк, у місті тривають наймасштабніші й фантастичні бойові дії з боку України, яка саме там остаточно обнулила репутацію російської армії. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Це дуже страшні бої. Багато хто говорить, що це – відкритий шлях до пекла,

– наголосив Подоляк.

ЗСУ демонструють, як потрібно воювати

Усе боєздатне, що Росія могла сконцентрувати там, вона там витрачає і втрачає. Українські військові демонструють, що стратегічно й тактично вже десятки разів виконали завдання.

Вони не дали можливості Росії:

розгорнути наступ як такий;

накопичити певний психологічний компонент, адже ми просуваємося;

злагодити своїх мобілізованих, вони навпаки отримали багато втрат, які деморалізують;

Крім того, Україна довела, що з точки зору оборонної маневреної війни з елементами контрнаступу – ми на зовсім іншому рівні щодо російської армії.

"Бахмут – це приклад того, як у сучасних війнах такого масштабу треба поводитися. Там дуже ефектно себе прояви і оперативне командування Олександра Сирського, і Генштаб Валерія Залужного, і конкретні бригади, які на цьому напрямку відпрацьовують просто фантастично", – резюмував Михайло Подоляк.

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