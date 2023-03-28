Настає кульмінація боїв, яка створює передумови для контрнаступу ЗСУ, – генерал армії

На Донецькому напрямку фронту протягом місяців тривають важкі бої. Ворог наступає потужними силами. Але українські захисники продовжують героїчно чинити спротив навалі окупантів.

Проте зараз наступає вирішальна ситуація на фронті, коли противник практично вичерпує всі свої професійні сили і кидає у бій останні підрозділи ПВК "Вагнер". Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Наступ практично зупинений

За його словами, окупанти залучають залишки професійних сил повітряно-десантних військ та десантно-штурмових бригад морської піхоти.

"Вагнерівці" на 80% знищені, але їхні останні підрозділи також кидають у бій. Під Вугледаром була майже знищена морська піхота противника, але ще туди Росія підтягує сили з Сибіру, з Далекого Сходу, намагаючись просунутись по критичних напрямках – в Бахмуті та Авдіївці,

– наголосив генерал армії.

Він підкреслив, що наступ ворога практично зупинений. Проводяться потужні оборонні та контроборонні наступальні дії локального характеру. Це знизило темпи противника по багатьох напрямкам, знизилась інтенсивність вогню. У ворога є вичерпність ресурсу – людського, військового, стрілецького, а також боєприпасів.

Ситуація на фронті: дивіться відео

Знищуємо резерви ворога

"Наші бійці відмічають, що у 2 – 3 рази на добу зменшено кількість обстрілів з боку противника. І це свідчення того, що у нього є проблеми. Він ще пробує підтягнути резерви, боєприпаси. Але ми маємо можливості знищити їхні склади і забезпечити повний вогневий контроль їхньої логістики", – впевнений Маломуж.

Генерал армії відзначив, що наступає кульмінація боїв. Хоча в Бахмуті і Авдіївці окупанти намагаються використати останні резерви, щоб просунутись хоча б на декілька десятків метрів і доповісти Путіну, що є перспектива захоплення цих двох міст, і рухатись далі. Але в них нічого не виходить.

Цей переломний етап наші вояки зможуть використати, щоб створити передумови нашої контратаки і більш потужних наступальних операцій. Це той період, коли ми стримали ворога, знищуємо резерви – протягом дня він зазнає втрати 800 – 1110 людей і сьогодні його потенціал є критичним,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

За словами Миколи Маломужа, в цей час українські сили підтягують потужне озброєння, техніку. Нам поступають від союзників танки, БТР, самохідні артилерійські установки, боєприпаси – те, що створює передумови формування потужних ударних бригад, батальйонів для звільнення наших територій

Плани Росії щодо так званого наступу