Успішна операція: у ЗСУ пояснили, чого домагаються тривалою обороною Бахмута
На Сході України тривають запеклі бої. ЗСУ продовжують героїчно утримувати Бахмут, завдаючи шалених втрат ворогові.
Головні атаки безпосередньо в самому місті, а також у деяких населених пунктах з метою погіршення положення наших підрозділів. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
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Ми переграємо ворога
Росіянам потрібно взяти під контроль усі шляхи постачання. А завдання максимум – оточити наші позиції у Бахмуті. "Вони намагаються зробити це багато тижнів поспіль. Ми ці наміри бачимо, ми їх прогнозуємо, тож діємо з максимальною можливістю використання наших сил та засобів, щоб не дати ворогу розвивати стратегічний успіх", – повідомив речник.
Звичайно, це нелегко. Ворог постійно прагне тримати під вогневим контролем наші лінії постачання й відстежувати нові шляхи, які прокладаються.
Те, що наші позиції досі тримаються у Бахмуті і ми завдаємо потужних втрат ворогові підтверджує, що в абсолютній більшості випадків ми переграємо його. Ми знаходимо можливості утримувати позиції, забезпечувати їх усім необхідним, забирати поранених,
– підкреслив Череватий.
Окупанти виснажуються і бояться контратак – про це вже йдеться у їхніх заявах. Це підтверджує, що наша оборонна операція, що триває 9 місяців, є успішною.
"Вона досягає головної мети: по-перше, не дає ворогові прорвати нашу системну оборону, вийти на оперативний простір і захоплювати значні площі, по-друге, постійно знищує особовий склад і техніку, знекровлюючи противника", – пояснив речник Східного угруповання ЗСУ.
Коли у нас будуть готові резерви, акцентує Череватий, коли ми зможемо завдати удару, ворог буде ослаблений", – підсумував Сергій Череватий.
Череватий про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Останні втрати ворога
- Втрати росіян у цинічній війні, яку вони розв'язали проти українців, стрімко зростають. ЗСУ щодня дають гідну відсіч окупантам, які вдерлися на наші землі.
- Як повідомили у Генштабі, впродовж минулої доби наші захисники ліквідували ще 450 загарбників. Крім того, підрозділи Сил оборони відбили понад 36 атак противника.
- Загалом від 24 лютого 2022 року вже знищено 190 960 загарбників. До речі, на брухт перетворилося: 3 700 танків, 7 192 бойові броньовані машини, 2 921 артилерійська система, 544 РСЗВ, 295 засобів ППО, 308 літаків, 294 гелікоптерів, 2 476 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 932 крилаті ракети, 18 кораблів /катерів, 5 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 359 одиниць спеціальної техніки.