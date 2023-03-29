За час штурму росіяни втратили Херсон і Харківщину: чому Бахмут – лише політична ціль Росії

Російські окупанти не лишають спроб захопити Бахмут Донецької області. Для ворога це місто – лише політична ціль, бо за довгі місяці війни може стати для росіян хоч якоюсь локальною перемогою.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, загарбники хочуть окупувати Бахмут, щоб представити це як початок "великої перемоги".

Читайте також Герої Бахмута їх добивають: у ЗСУ оцінили можливість відступу росіян з "пекла"

Росіяни очікують контрнаступу ЗСУ

Тизенгаузен зазначив, що Бахмут – сакральна територія для росіян. За довгі місяці війни може стати для росіян хоч якоюсь локальною перемогою, яку вони хочуть презентувати як початок "великої перемоги".

Росіяни вже не приховують, що очікують контрнаступу української армії. Бахмут має важливе значення для них. ПВК "Вагнер" посилюється регулярними російськими формуваннями,

– сказав він.

Тизенгаузен про оборону Бахмута: дивіться відео

ЗСУ вдалось вигнати окупантів з Херсона та Харківщини

Зараз Росія намагається показати бої у Бахмуті як апокаліптичну подію, яка вплине на хід війни. Ворог прагне підірвати довіру українців до рішень командування щодо оборони міста.

Борис Тизенгаузен наголосив, що ЗСУ вдалось вигнати росіян з Херсона, який значно більший, ніж Бахмут.

"Херсон набагато більший, ніж Бахмут, вони звідти пішли. Вони втекли з Харківської області, де був обвалений російський фронт. Вони намагаються стерти, що були під Києвом, йшли на Суми, Чернігівську область, у них стояло завдання через Одесу вийти на Молдову", – пригадав політтехнолог.

Ситуація у Бахмуті: останні новини