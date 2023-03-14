Потім втрати будуть більшими: офіцер штурмової бригади пояснив, чому ЗСУ не йдуть з Бахмута
Західні аналітики й партнери наголошують, що Бахмут має не лише велике стратегічне значення. Так, утримання міста є дуже символічним для обох сторін.
Втім, нам так чи інакше потрібно звільняти українську землю. Тож суть не в символізмі. Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.
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"Ми можемо ситуативно відтягнутися на інші бойові порядки, зберегти життя того чи іншого бійця і врятувати метр-два квадратні землі", – зауважив військовий.
Але, згідно з тактикою ведення бойових дій, наголошує майор, відновлювати позиції складніше, ніж їх утримувати. Сьогодні дуже важливо стояти на оборонних рубежах і робити усе, щоб зупиняти ворога.
"Символізму в Бахмуту для мене безпосередньо немає. В мене є чіткі завдання по обороні. Це буде Бахмут, інше селище чи місто – я буду його так само захищати", – резюмував Кудряшов.
Останні втрати ворога
- Російська армія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. У Генштабі повідомили, що за минулу добу Сили оборони ліквідували 740 окупантів.
- Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 солдатів. Цифра не остаточна, тому що підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.
- Крім того, росіяни зазнають величезних втрат у техніці. За останню добу наші військові нищили: 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 5 одиниць спеціальної техніки.