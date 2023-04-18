Росіяни можуть зупинити наступ на Бахмут, – Світан про ситуацію на Донецькому напрямку

Ситуація на всьому Донецькому напрямку залишається складною як для українських, так і для російських військових. Бачачи безперспективні результати на деяких ділянках фронту, окупанти можуть відступати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, для російських загарбників Луганський напрямок може стати пріоритетним, тоді як з деяких ділянок Донецького, Херсонського та Запорізького напрямків росіяни можуть відступати.

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Бахмут є безперспективним для Росії

Розвідка Великої Британії 18 квітня повідомила, що Росія перекидає додаткові підрозділи з району Донецька на Бахмутський напрямок. Російські позиції в районі Донецька не послаблюються, але там сповільнюються наступальні дії.

Роман Світан розповів, що росіяни вперлись в український укріпрайон, у другу лінію оборони неподалік Авдіївки. Просуватись там далі їм немає військової необхідності.

Це тому, що в них не вийшло і не вийде оточити Авдіївку. Для цього ми й тримали місто – Авдіївський гарнізон зав'язаний на прилеглі підходи до міста,

– зазначив Світан.

Він додав, що росіяни з допомогою авіації та артилерії можуть знищити Авдіївку так само як і Бахмут. Втім це залежатиме від того, чи вистачить у них сили. Ймовірно, що найближчим часом окупанти переходитимуть до оборони на усіх позиціях. Це стосується Херсонського, Запорізького та частини Донецького напрямків.

"Вони, скоріше за все, залишать Бахмутський напрямок та Кремінну. Щобільше, можливо, вони зупинять наступальні дії у Бахмуті, бо вони є безперспективними", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Єдиним перспективним напрямком для Росії є напрямок Кремінна-Лиман. Там вони б довго можуть намагатися витиснути наші війська за рубіж рік Осколу та Сіверського Дінця.

Роман Світан про ситуацію на Донецькому напрямку: дивіться відео

Бахмут сьогодні

Ситуація у Бахмуті зараз є стабільно складною, але контрольованою попри намагання ворога перехопити ініціативу.

"Бахмут тримається, там виконуються певні оперативно-тактичні дії для того, щоб утримати цей рубіж. Туди підводяться сили з нашої сторони, йде ротація. Район укріплюємо, будемо тримати", – розповів Роман Світан.

У місті тривають складні позиційні бої. Росіяни перекинули туди все, що може працювати, а також резервні частини з-під Донецька. Наступальні дії посилились також біля Кремінної, окупанти намагаються просунутися в сторону Лиману.

Зараз є дві гарячі точки – Кремінна і Бахмут,

– наголосив Світан.

Наступ росіян слабшає

Зауважимо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ та генерал-полковник Олександр Сирський 18 квітня повідомив, що на Лиманському напрямку дії ворога були безуспішними. Потенціал окупантів там залежить від тактично-оперативної або стратегічної перспективи.

Росіяни видихаються. У них слабшає наступальний потенціал. Їм потрібно, за всіма законами війни, переходити до глухої оборони та накопичення ресурсів і резервів. У цьому випадку з деяких позицій росіяни будуть відходити,

– зазначив Роман Світан.

Щобільше, російським загарбникам варто було б відступити з великих ділянок фронту, до прикладу, з Херсонського та Запорізького напрямків до Криму та Донбасу. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що якщо найближчими тижнями росіяни не зможуть провести ефективні наступальні дії в Бахмуті, їм доведеться відійти до Попасної.

"Луганський напрямок може залишатися пріоритетним. Вони можуть наступати для оборони, як би це дико не звучало. Це можуть робити в районі трикутника Кремінна-Лиман-Куп'янськ", – розповів Світан.

Там українські військові затиснуті двома ріками. За словами військового експерта, росіяни можуть ще дуже довго відтісняти звідти наших військових. Ресурсів їм для цього мало б вистачити. Ці дії можна зупинити наступом, наприклад, на Запорізькому напрямку, водночас витримуючи наступ ворога на Луганському напрямку.

Крім того, на Куп'янськ зараз йде рух із російських Валуйок і далі на Лиман. На думку Світана, коли просохнуть заплави річок, росіяни можуть посилити на цьому напрямку наступальні дії.

Бачачи розвиток ситуації, тобто видавлення наших військ за межі водяних перегород, вони плануватимуть утримання цих перегород як лінію фронту,

– підкреслив військовий експерт.

Стратегічна ціль російських окупантів є зрозумілою – Куп'янськ-Лиман-Кремінна.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до 17 квітня, українські військові ліквідували вже близько 183 130 російських загарбників. Крім того, російська армія втратила: