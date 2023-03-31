Росіяни почали кидати у бій резервні підрозділи, – Коваленко пояснив, що це означає
Російські військові кидають усі сили та засоби на те, щоб захопити Бахмут. Але так звана "друга армія світу" не може взяти маленьке містечко майже рік.
Втім, для росіян це вже фетиш. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Іноформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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У російського війська критична ситуація
На думку Коваленка, росіяни не зможуть просто оголосити, що припиняють штурм Бахмута й відступають від нього. Вони намагаються захопити місто вже 243 день. Це навіть більше, зауважує оглядач, ніж вони намагалися захопити Донецький аеропорт – він тримався 242 дні. Це була найдовша оборона на той час.
Як вони це згодують своїм споживачам інформаційного фастфуду? Десятки тисяч полеглих вагнерівців, яких вони героїзують? Як вони це пояснять? Ні. Вони встановили це місто як фетиш і вони мають його захопити,
– стверджує Коваленко.
Як зауважив військово-політичний оглядач, наразі спостерігається дуже цікаве явище: росіяни вводять у бойові дії в умовах міста резервні підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії. Це передовсім резерв, наголошує Коваленко, а він застосовується у двох випадках:
- коли ти досягаєш якоїсь мети, захоплюєш якусь локацію, але тобі її треба контролювати.
- коли ти здобуваєш повну поразку на цій локації, відтак треба займати оборону.
Вони ще не захопили Бахмут, а вже використовують резерв. Отже, ресурсу не вистачає,
– підкреслив оглядач.
Так, ситуація у Бахмуті дійсно критична. Але, наголосив Коваленко, з огляду на те, які ресурси залучають росіяни, можна констатувати, що у них не менш критична ситуація.
"Чи це стане якимось вирішальним моментом на цьому плацдармі? Цілком можливо. Є різні сценарії, а вони залежать від великої кількості факторів. Поки вони не на користь російських окупаційних військ", – підсумував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Час грає проти ворога
- Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, на деяких ділянках росіяни помітно нервують, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів українських позицій залишається все менше.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що бої за Бахмут виявилися найдорожчими для окупаційних військ. Маляр запевняє, що витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.
- Але противник не відмовляється від своїх намірів – він пішов на принцип і підійняв ставки на шкоду собі. Такі дії не піддаються жодній логіці та раціоналізму.