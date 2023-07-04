Тримаються надзвичайною ціною, – Череватий пояснив, який план у росіян щодо Бахмута

Ворог щосили тримається за Бахмут і готовий покласти там сотні тисяч своїх солдатів, аби лише військово-політичне керівництво зберегло обличчя. Якщо росіяни програють битву за районний центр – це морально дестабілізує армію окупантів.

Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий. Наявність російських десантних підрозділів у Бахмуті – чіткий маркер того, що вони мають намір стояти там до кінця.

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Втрата Бахмута для них буде дуже великою поразкою: морально-психологічною, інформаційною, пропагандистською. Протягом десяти місяців вести битву за районний центр, покласти 100 тисяч вбитими й пораненими та піти – для них це була б велика втрата,

– пояснив Сергій Череватий.

Водночас концентруючи тут особовий склад, ворог дав можливість Силам оборони знищувати окупантів майже по 100 осіб на день.

"Ми вийшли на такий рівень втрат російської армії, який був у Бахмуті у вагнерівців", – додав спікер.

Окупанти лізуть і лізуть

Єдина обставина, на яку Збройним Силам України треба зважати під час звільнення наших територій – кількісна перевага ворога.

Сергій Череватий про тактику росіян у Бахмуті: дивіться відео

"Поки що маємо визнати, що у них, в кількісному вимірі, є і люди, і техніка. Те, що вони не навчені належним чином, не екіпіровані належним чином, не мотивовані, – дозволяє нам стримувати їх наступальний потенціал і перешкоджати їм рухатись у глибину нашої території", – мовив Череватий.

Заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій наголосив, що українські воїни максимально мотивовані та готові до кропіткої бойової роботи, щоб звільнити нашу землю від окупанта.

Ситуація на Східному фронті