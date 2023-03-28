Не можуть просунутись: боєць ЗСУ розповів, що стримує росіян в Бахмуті
На найгарячішому Бахмутському напрямку тривають оборонні бої. Зокрема, українські військові мають певні успіхи.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Петро "Стоун" Волощенко. За його словами, у цьому нашим військовим допомагає саме місто.
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ЗСУ бережуть своїх
На Бахмутському напрямку російські військові зосередили свої удари на південному сході, в районі "літачка" – пам'ятника-символа Бахмута, який підірвали окупанти.
За "літачком" є будинки зі стінописами, бої точаться біля цих багатоповерхівок. Будинки й вулиці там переходять з "рук в руки",
– розповів Петро Волощенко.
Він додав, що завдання росіян там – вийти на Ювілейний район, де є ринок, у який нещодавно влучили. Варто зауважити, що цей ринок працював до останнього.
Військовий повідомив, що окупаційні війська мають певні успіхи в районі Забахмутки, бо він йде трохи по схилу і там розташовані однотипні сільські будинки, які легко знищити та відповідно просунутись по цій місцевості. Українські військові ж намагаються зберегти максимальну кількість воїнів, тому не можуть залишатись на відкритій території без будь-якого укриття.
Військовослужбовець ЗСУ про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео
Просування росіян сповільнилось
Втім зараз російські військові дещо "забуксували", зазначив "Стоун". Все тому, що вони вперлися в мініфортеці – укріпрайони, де будинки служать контрольними спостережними пунктами (КСП). Там добре проглядається пересування будь-яких груп, що ходять в розвідку гинути.
"Цікаво зауважити, що росіяни туди (в укріпрайони – 24 Канал) заходять, навколо ведеться стрілецький бій навіть з тяжких кулеметів. Наші хлопці добряче відпрацьовують по ДРГ", – наголосив військовий.
Він додав, що в Бахмуті найчастіше ведуться ситуативні бої, у яких українські військові знищують російських загарбників.
Як карти бойових дій іноді спотворюють інформацію
Варто зазначити, що онлайн-карти бойових дій часто можуть показувати, що росіяни перебувають у конкретних районах міста, хоча це часто не означає, що ворог там закріпився. Туди могла зайти штурмова група, яку ЗСУ довелось відбивати.
Всі уже кричать, що начебто північ Бахмута і завод АЗОЦМ захопили, хоч це наразі не так. Наші хлопці сьогодні відпрацьовували навіть по Ягідному, а карта показує, що усе "червоне" і вони (росіяни – 24 Канал) туди зайшли,
– підкреслив Петро Волощенко.
Він закликав "не вестись" на недостовірну інформацію.
Хто зараз воює у Бахмутському районі
Військовослужбовець також повідомив, що зараз у Бахмуті немає "мужніх бородатих підрозділів", які записували відео з центру міста. Їх уже немає й в Часовому Ярі, що у Бахмутському районі.
"Зараз там ідуть в бій "парашутисти". Це навіть не "відморожені" штурмовики. Це "парашутисти-десантники", яких готували хіба що пірнати у фонтани та бити пляшки об голову", – зазначив Волощенко.
Тактика окупантів допомагає ЗСУ. "Стоун" розповів, що росіяни йдуть вперед та гинуть, а їхні командири не кажуть, що квадрат прострілюється, і кидають в бій нових. Через це дещо зупинився наступ ворожих військ.
Ситуація у Бахмуті: важливе
- На Бахмутському напрямку подекуди ЗСУ завдають величезних втрат ворогу, не оминаючи можливості контратакувати на ділянках фронту, де ворог послаблює свою оборону, розповів лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко.
- Речник східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що наші воїни знають наміри противника й активно вибудовують оборонні рубежі та свою оборону.
- Росіяни на Бахмутському напрямку переважають кількісно. Зараз головне завдання ЗСУ – виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат.