Є деякі зміни: боєць ЗСУ розповів, як погодні умови вплинули на тактику боїв
Окупанти намагаються створювати тиск по всій лінії Бахмутського напрямку. Однак успіхів вони не мають.
Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, зауваживши, що ситуація на Бахмутському напрямку незмінна. Ворог намагається тиснути і через велику кількість ударів з артилерії, і через рейдові та штурмові дії піхоти.
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Як погода впливає на бойові дії
Як наголосив Кудряшов, тактика застосування військ на Бахмутському напрямку і серед українських захисників, і серед окупантів змінюється. На це впливають погодні умови. Поля та посадки стали "сірими", тому немає укриттів, які дозволили б проводити приховані дії піхоти.
Також ситуацію змінює використання сучасних засобів. Це і FPV-дрони, і дрони зі скидами. Загалом ситуація напружена, але ЗСУ повністю її контролює. Думаю, зараз минуть певні етапи зміни погодних умов і бойові дії знову розкрутяться на 100%. Думаю, що Бахмутський напрямок буде дуже гарячим,
– розповів військовий.
Дивіться розмову з майором Родіоном Кудряшовим на ютубі 24 Каналу
Зараз як українські військові, так і ворог менше використовує техніку через погодні умови. У бойових діях більше застосовують піхоту. Також триває укріплення та посилення фортифікаційних споруд на передньому краї. Все знову-таки через те, що зі зміною погоди позиції втрачають маскувальність.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 307 тисяч особового складу ворога. Також Росія втратила 5301 танк, 9996 бойових броньованих машин, 7439 артилерійських систем, 872 РСЗВ тощо.
- Вночі 8 листопада Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій. Сталося це у прифронтовому регіоні.
- 7 листопада стало відомо, що ЗСУ знищили важку вогнеметну систему ворога ТОС-1А "Сонцепьок". Також вдалося уразити дві самохідні гаубиці "Мста-С".