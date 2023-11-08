Є деякі зміни: боєць ЗСУ розповів, як погодні умови вплинули на тактику боїв

Окупанти намагаються створювати тиск по всій лінії Бахмутського напрямку. Однак успіхів вони не мають.

Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, зауваживши, що ситуація на Бахмутському напрямку незмінна. Ворог намагається тиснути і через велику кількість ударів з артилерії, і через рейдові та штурмові дії піхоти.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Як погода впливає на бойові дії

Як наголосив Кудряшов, тактика застосування військ на Бахмутському напрямку і серед українських захисників, і серед окупантів змінюється. На це впливають погодні умови. Поля та посадки стали "сірими", тому немає укриттів, які дозволили б проводити приховані дії піхоти.

Також ситуацію змінює використання сучасних засобів. Це і FPV-дрони, і дрони зі скидами. Загалом ситуація напружена, але ЗСУ повністю її контролює. Думаю, зараз минуть певні етапи зміни погодних умов і бойові дії знову розкрутяться на 100%. Думаю, що Бахмутський напрямок буде дуже гарячим,

– розповів військовий.

Дивіться розмову з майором Родіоном Кудряшовим на ютубі 24 Каналу

Зараз як українські військові, так і ворог менше використовує техніку через погодні умови. У бойових діях більше застосовують піхоту. Також триває укріплення та посилення фортифікаційних споруд на передньому краї. Все знову-таки через те, що зі зміною погоди позиції втрачають маскувальність.

Ситуація на фронті: коротко