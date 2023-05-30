Окупанти бояться не лише військових, а й репутаційних втрат: ворог намагається втримати Бахмут

Країна-окупантка понад 10 місяців силами і власної армії, і ПВК намагалася без успіху повністю захопити Бахмут. Щоб втримати свої позиції, сьогодні у місті відбувається ротація ворожих сил.

При цьому виснажених бойовиків ПВК "Вагнера" намагаються замінити найкращими підрозділами десантних та мотострілецьких військ, які залишилися після понад рік війни в Україні. Про це розповів в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал.

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Для ворога Бахмут – важливий символ

Наразі важко сказати, чи відбувається ротація у співвідношенні сил один до одного. Однак те, що Росія кидає у Бахмут залишки одних з найкращих своїх підрозділів, показує наскільки для них важливим є це східне українське місто як символ.

Адже таку ганьбу отримавши, як те, що до кінця не змогли взяти протягом 10 місяців районний центр, а зараз ще його не втримати, вони розуміють, що це занадто великі крім військових, ще й репутаційні втрати. Тому вони зараз підтягують більш-менш боєздатні підрозділи під Бахмут,

– підкреслив Сергій Череватий.

Ці підрозділи, які замінюють вагнерівців, країна-окупантка намагається укомплектувати. Однак, як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ, вони не ідеальні: "підрозділи, які ведуть бойові дії, зрозуміло, вони не ідеальні, зрозуміло, що вони зазнали втрат і потребують певного теж, скажемо, підсилення, чим вони зараз і намагаються займатися".

Ба більше, як раніше підкреслював речник, ворожі бригади, що зараз заходять у Бахмут, бачать, в якому стані звідти виходять вагнерівці. І з перехоплень відомо, що великого "захвату" у них ця ситуація не викликає.

Фортифікаційні заходи окупантів не врятують

Як сказав Сергій Череватий, у Бахмуті загарбники проводять також і певні заходи задля укріплення. Однак він наголосив, що значною мірою більшу частину часу займає у ворога саме ротація.

Щодо можливості зайняття покинутих українських позицій, речник нагадав, що окупанти під час наступу у місті самі у першу чергу знищували всі будівлі, які українські захисники використовували і як фортифікаційні споруди. Однак, звісно ж, залишки цих будівель вони можуть використовувати для оборонних боїв.

Попри це, як показала історія, "за правильного планування і підготовки ніякі їхні фортифікаційні заходи їх не спасають, і вони дуже навіть швидко вміють покидати їх". Зокрема, підкреслюючи, що українські штаби та командувачі враховують всі ці фактори, Сергій Череватий пригадав успішні Харківську та Лиманську операції.

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