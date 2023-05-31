Затишшя у Бахмуті нема: ситуація на напрямку і які території контролюють ЗСУ

У Бахмуті, який понад 10 місяців окупанти намагалися без успіху повністю захопити, захисникам України вдалося зупинити наступальну активність ворога. Оскільки декілька діб і з української сторони немає просувань, може здатися, що у цьому східному українському місті наступило затишшя.

Однак насправді, попри відсутність просувань з обох боків, у Бахмуті тривають жорстокі бої. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Ворог контролює більшу частину міста

Ганна Маляр зазначила, що сьогодні більшу частину Бахмута все-таки контролюють сили окупантів. Однак попри це повністю вибити захисників України вони так і не змогли.

Натомість наразі під контролем ЗСУ залишаються околиці міста на південно-західній частині. Також військові нашої держави контролюють вхід в саме місто. І хоч таке розділення території між українцями та ордою загарбників стале декілька діб, насправді це не можна називати затишшям.

Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він просто змінює інструменти. І щоб ви розуміли, до якої межі дійшли ці обстріли – це цифра, яка співмірна з тією, коли були найгостріші бої в Бахмуті,

– підкреслила Ганна Маляр.

Також, як відомо, наразі окупанти у Бахмуті займаються перегрупуванням власних військ. Звідти виходять вагнерівці, яких замінюють регулярні війська країни-терористки. Однак завдяки тому, що українські сили зайняли довкола Бахмуту частину панівних висот, наші збройні сили всіляко заважають ротації сил окупантів та ускладнюють виконання їхніх задач.

Окрім цього війська України сьогодні у місті виконують задачі, які спрямовані на підвищення боєздатності. Відтак ситуація у Бахмуті лише може здаватися затишшям, однак насправді "обидві сторони готуються і посилюються до того, що буде продовжена боротьба".

Боротьба за Бахмутський напрямок ще не завершена

Ганна Маляр також підкреслила, що таке удаване затишшя аж ніяк не є кінцем Бахмутської операції. Наразі обидві сторони накопичують сили і укріплюються для того, щоб продовжити боротьбу.

Ми вже перейшли в дещо іншу фразу, тому що ми почали активні дії і зайняли панівні висоти, які збиралися росіяни зайняти. І тепер вони намагаються взяти проактивну позицію і змусити нас перейти в оборону. Ось що означає той період, який відбувається зараз,

– зазначила Ганна Маляр.

При цьому заступниця міністра оборони України відмітила, що у ворожих силах спостерігається розбалансування. Вона порівняла вагнерівців та тих, хто їх замінює у Бахмуті не на користь останніх.

Так, вагнерівці були добре підготовленими, а у лавах їхньої ПВК була серйозна дисципліна. Звісно, Пригожину цього вдалося досягти і завдяки залякуванням фізичною смертю, чого немає у регулярних військах.

Росіяни намагаються залучити у регулярні війська теж в'язнів, але їм не вдається з них зробити те саме, що було у Вагнера. Тому що вони використовують інші інструменти дисциплінування,

– сказала заступниця міністра оборони.

Відтак у ворожій армії спостерігається і залишення позицій, і порушення військової дисципліни. Зокрема, є зловживання алкоголем та наркотиками.

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