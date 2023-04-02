Пригожин створив цілу армію, яка за чисельністю дорівнює угорській чи словацькій, – ЗСУ

На Бахмутському напрямку продовжують воювати найманці Пригожина. Вагнерівці інтенсивно обстрілюють місто, озброївшись артилерією та авіацією російської армії.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ. За його словами, бойовий склад ПВК "Вагнера" тепер не може відновлюватись з такою швидкістю, як це було раніше.

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Вагнерівці зазнають втрат

Бахмут залишається головним осередком зосередження ударів ворожих військ. За 1 квітня росіяни 232 рази обстріляли місто з артилерії. Українські військові знищили 121 окупанта, 139 – зазнали поранень.

Попри те, що аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що за 1 квітня російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів, а темпи їхнього наступу знизились, ситуація у Бахмуті та околицях залишається складною.

Аналітики, як правило, працюючи з великими базами даних, роблять дещо футурологічний прогноз. Протягом минулих тижнів бувало так, що інтенсивність атак була й більшою, проте ворог поки що не полишає спроб взяти Бахмут,

– зазначив Сергій Череватий.

Під потужним вогнем української оборони, ворог зазнає значних втрат, що, безумовно, відображається на його бойовому та моральному стані. Речник Східного угруповання ЗСУ додав, що це не може не вплинути й на кількість особового складу, адже тепер такої безлімітної можливості поповнюватись в'язнями у ПВК "Вагнера" немає.

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Армія Пригожина

На Бахмутському напрямку зараз присутні повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи разом із вагнерівцями.

"Вони не можуть діяти без підтримки артилерії та авіації окупанта, хоча Пригожин багато чого робив в інформаційній сфері, щоб довести свою самодостатність. Показував, що він створив ледь не власні збройні сили", – розповів Череватий.

Втім він додав, що якщо враховувати кількість вагнерівців, то можна сказати, що у Євгєнія Пригожина зараз є справді повноцінна армія, яка за кількістю військових дорівнює Угорщині чи Словаччині.

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