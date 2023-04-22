Ворог стягує все, що можливо, – військовий про ситуацію у Бахмуті

Російські війська продовжують штурмувати Бахмут, сподіваючись витиснути українських захисників за межі міста. Для штурму росіяни використовують вагнерівців, регулярну армію та усі види військової техніки.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. Він додав, що сьогодні лінія фронту у місті проходить по залізничній колії.

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По місту ходять зграї "орків"

За його словами, ворог використовує тактику піхотних штурмів. Спочатку на позиції українських військових заходять вагнерівці, а потім регулярна армія. Коли вдається відбити перший штурм, росіяни починають новий, не даючи можливості перевести дух та поповнити боєкомплект. Паралельно українських військових обстрілюють з артилерії, мінометів та танків.

"В самому місті суцільне пекло, адже, як я розумію, взяття міста – це політичне завдання для нашого ворога. Росіяни напхали туди багато живої сили, не цінуючи життя своїх солдатів. По місту ходять зграї "орків", як у фільмах жахів. По техніці, працює все – від мінометів до градів і танків. Найскладніше, коли працює "Піон" – артилерія калібром 203 міліметри. Вибухи просто пекельні", – розповів Фірсов.

Військовий додав, що наші воїни героїчно боронять місто уже 8 місяців поспіль – адже саме з серпня 2022 року у цьому районі тривають активні бойові дії.

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