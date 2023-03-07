Важливо знекровити противника, – полковник ЗСУ пояснив, чому потрібно обороняти Бахмут
У Бахмуті Донецької області вкрай складна ситуація, тривають важкі бої. ЗСУ важливо знищувати російських окупантів у тому місці, де це найбільш вигідно робити. Наразі це Бахмут.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, розміщення Бахмута – це хороший укріпрайон для оборони.
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Знекровити росіян можна саме у Бахмуті
Світан зазначив, що окупанти підтягують у Бахмут усі боєздатні угрупування, які могли б використати на інших напрямках. Але будь-який наступ російських військ на усіх напрямках призводить до їхньої поразки.
Військовий експерт звернув увагу на те, що на заході від Бахмута розташовані височини, а в самому місті є річка Бахмутка, яка розділяє його на певні частини.
Розміщення Бахмута – це хороший укріпрайон саме для оборони. Нам важливо знекровити противника. Це краще робити у тому місті, де нам вигідніше та зручніше. Найбільш оптимальний варіант – Бахмут,
– переконаний полковник ЗСУ.
Світан про оборону Бахмута: дивіться відео
Зверніть увагу! 24 Канал оголосив терміновий збір на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників. Їхній підрозділ боронить один з флангів незламного міста Бахмут. Саме завдяки цим десантникам вдалось відтіснити ворога з села Іванівського. Завдяки цьому вони захопили трасу, і не дали окупантам оточити місто.
Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Втім, наразі вже зібрали 95%. Кожен Ваш донат у цьому зборі дуже важливий, адже у Бахмуті навіть один день може тривати цілу вічність. Тож допоможімо нашим захисникам разом.
Британська розвідка про ситуацію в Бахмуті
- Як зазначили у Лондоні, битва за Бахмут є важкою як і для російських окупантів, так і для вояків Збройних Сил України. Однак все ж цими днями нашим захисникам вдалось стабілізувати периметр оборони після атак путінських вояків на північну частину міста.
- У звіті МО Британії мовиться, що публічні розбіжності між ПВК "Вагнер" та міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їх поточною тактикою.
- Окрім того, зазначається, що, ймовірно, 2 березня росіяни зруйнували підконтрольний ЗСУ міст, який був єдиною асфальтованою дорогою до Бахмута. Власне, багнюка, очевидно, неабияк заважає нашим захисникам.