Тут не настає тиша, – генерал Сирський розповів про активні бойові дії біля Бахмута
Джерело:УП
На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії, зберігається загроза наступу у бік міста Часів Яр. Події розгортаються та змінюється дуже динамічно, деякі позиції двічі за добу переходять "із рук в руки".
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський особисто побував у районі бойових дій для вивчення обстановки на місці. Він повідомив, що росіяни відчайдушно чіпляються за позиції та опорні пункти, які раніше були зайняті вагнерівцями.
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Активні бойові дії у Бахмуті
Олександр Сирський зазначив, що в Бахмуті не настає тиша: противник активно використовує у місті міномети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракети, снайперів та веде вогонь по українських позиціях, "намагаючись уразити все, що рухається", а з високоповерхівок здійснює керування вогнем артилерії. Насамперед росіяни цілять у бойову техніку.
Також ворог намагається перекидати підрозділи на найбільш загрозливі напрямки для проведення контратак, намагаючись дестабілізувати ситуацію, завдати Україні втрати та зірвати логістику Сил оборони.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що зберігається загроза наступальних дій ворога зі сторони Бахмута у бік Часового Яру.
Ворог активно реагує на всі наші дії та активно створює глибоку ешелоновану оборону, яка складається на деяких напрямках з трьох позицій. Окупаційні війська роблять все, щоб ми загрузли в його обороні – натомість їм це не вдається, оскільки наші дії активні та маневрені,
– заявив генерал.
Українські захисники продовжують рух на південному фланзі Бахмута, маючи частковий успіх, та ведуть жорсткі бої на північному фланзі. У самому Бахмуті ЗСУ вражають ворожі позиції вогнем всіх засобів та позбавляють противника можливості переміщуватись у межах міста.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. У самому місті працюють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи. Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку та виконують поставлені завдання по натиску на ворога.
- Речник 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков повідомив, що Росія перекинула резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування українських сил. Ворог стягує на Бахмутський напрямок ПВК, які пов'язані з "Газпромом".
- Генерал української армії Микола Маломуж розповів, що ЗСУ володіють оперативною ініціативою у Бахмуті та проводять не тільки наступальні, але й тактичні операції. Українські захисники орієнтуються, де росіяни можуть підтягнути резерви, та знищують окупантів.