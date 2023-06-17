План росіян щодо Бахмута не спрацював, тепер вони у пастці, – військовий аналітик

Росія перекидає найбільш боєздатні підрозділи у Бахмут. Окупанти хотіли створити пастку для ЗСУ, захопити місто та вийти на кордон Донецької області. Ворог планував поступово знищувати українські війська, щоб ми не думали про контрнаступ.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, план росіян не спрацював, ситуація перевернулась.

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"Ситуація кардинально змінилась та перевернулась. У цьому випадку Росія хотіла викопати яму для нас, але вони самі туди потрапляють. Зараз ситуація протилежна, тільки вже на нашу користь. Тепер ми робимо для ворога те, що він хотів зробити для нас", – зауважив він.

Цілі ЗСУ на Бахмутському напрямку

Мусієнко зазначив, що ЗСУ майже не залучають резерви, які підготовлені для контрнаступу. Україна обороняється та атакує наявними силами. Цілі українських захисників на Бахмутському напрямку – завоювання флангів, встановлення контролю за флангами довкола Бахмута.

Як наслідок, встановлення вогневого контролю за допомогою артилерійського та мінометного вогнів за Бахмутом. Надалі це перерізання ліній забезпечення та логістики з окупованих територій до Бахмута. У такий спосіб звільнити цю територію,

– пояснив військовий оглядач.

Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що перед ЗСУ стоїть ще одне завдання. Росія підтягує на Бахмутський напрямок резерви, тому потрібно їх усі знищувати.

"Це відбувається у контексті контрнаступальних дій ЗСУ на інших напрямках. Ворог змушений розтягувати свою лінію фронту, лінію оборони, що створює певні перспективи для нас. Попри те, що росіяни перекидають підкріплення, вони не відвоювали жодних позицій українських військ під Бахмутом", – наголосив Мусієнко.

Він додав, що на одному з флангів українські захисники просунулись на 3 кілометри, на іншому – на понад кілометр.

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