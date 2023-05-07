Не лише під час авіанальотів: у ЗСУ розповіли, як росіяни використовують фосфор у Бахмуті

Російські окупанти знову застосували у Бахмуті заборонені фосфорні бомби. Ворог закидає місто фосфором різними способами: під час авіанальотів чи за допомогою РСЗВ "Град".

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що попри все українські військові вже 9 місяців не дозволяють росіянам захопити Бахмут.

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Росіяни використовують у Бахмуті фосфор

Сергій Череватий розповів, що 5 травня окупанти знову використали у Бахмуті заборонений вид зброї – фосфорні бомби. Він підкреслив, що українські захисники вже 9 місяців мужньо обороняють місто у надважких умовах.

Наші підрозділи Сил оборони, Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби попри потуги ворога, який використовує весь наявний заборонений потенціал збройної номенклатури, стоять і вже 9 місяців не дають ворогу захопити це місто-фортецю, навіть перебуваючи в епіцентрі вогню,

– зазначив він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що росіяни застосовують фосфор не тільки під час авіанальотів. Ворог робить це різними способами, до прикладу, за допомогою РСЗВ "Град".

Череватий про фосфорні бомби у Бахмуті: дивіться відео

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