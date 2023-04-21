Буде Алеппо чи Маріуполь, – військовий пояснив єдину тактику росіян у Бахмуті
Ситуація у Бахмуті вкрай складна, там тривають важкі бої. Російські окупанти різними засобами знищують будівлі, в яких перебуває українська піхота.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов. За його словами, з часом у місті може взагалі не лишитись будівель.
Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"
Окупанти знищують будівлі у Бахмуті
Волохов зазначив, що росіяни хочуть захопити Бахмут, поставити там свій прапор, але не мають успіхів. Для того, щоб захопити місто, від нього має щось залишитись. У Бахмуті величезні руйнації.
Командир підрозділу військової розвідки TERRA пояснив, що загарбники знаходять будівлі, в яких перебуває українська піхота, та знищують їх різними засобами: авіабомбами, наземними артилерійськими установками та мінометами великого калібру.
Вони руйнують цей будинок, а ми переходимо у наступний. Якщо не буде жодних будівель, а тільки зрівняне із землею місто, то й не буде, за що чіплятися. Думаю, що Бахмут може спіткати доля Алеппо чи Маріуполя, коли місто повністю знищене,
– вважає він.
Волохов про бої за Бахмут: дивіться відео
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Він наголосив, що Росія концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та намагається захопити місто. За словами командувача, ЗСУ стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воїни ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії. Вона зазначила, що контрнаступальними діями можна вважати, зокрема, оборону Бахмута та бої на інших напрямках фронту. ЗСУ успішно зупиняють там російських загарбників.
- США давали невтішні прогнози щодо оборони Бахмута нашими захисниками. Попри це, командування ЗСУ вирішило захищати місто до останнього. Про позицію США щодо оборони міста у Донецькій області стало відомо після витоку нібито секретних документів американської розвідки.