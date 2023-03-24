Лізуть "суїцидальними" атаками, – військовий ЗСУ розповів, що відбувається в Бахмуті

Українські захисники продовжують нищити окупантів на Бахмутському напрямку. Ворог з останніх сил намагається буквально закидати живою силою все навколо.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, росіянам не вдається реалізувати задумане.

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У Пригожина проблеми

Петро Волощенко пояснив, що у засновника ПВК "Вагнера" сталося роздвоєння особистості, бо він перестав у себе вірити.

"Бачив, що він сидів схилився над картою, як якийсь полководець на пенсії, й усе роздумує: "Якщо вони звідси підуть, то моїх хлопчиків відріжуть, і треба з цим щось робити", – наголосив він.

На його думку, у Євгєнія Пригожина почалася паніка, як у жінки з Криму після чергової "бавовни" на півострові.

Усе ми робимо правильно. Тактика наших генералів і Валерія Залужного, і Олександра Сирського абсолютно спрацьовує,

– переконаний він.

Військовослужбовець переконаний, що рішення про утримання Бахмуту було однозначно правильним.

Тактика росіян не працює

Захисник пояснив, що українське командування діє ефективно.

"Наразі це позитив, що у "кухаря" закінчують його африканські хлопчики в панамках, які полягли, а на фронт так рвалися", – розказав він.

На його думку, росіяни вірили в слова Пригожина, що Бахмут має за декілька днів впасти, тож варто докласти зовсім небагато зусиль.

Піднатиснути їм вийшло лише на землю. Вони лежать там, і ніхто їх не забирає,

– зазначив він.

За його словами, спрацювала тактика українських генералів.

Що робить ворог

Волощенко повідомив, що ЗСУ змусили ворога кидати в Бахмут елітні частини, а саме ВДВ.

"Хлопчиків із фонтану" послали в Бахмут, і вони зараз проявляють свої найкращі якості – ловлять наші снаряди. Зараз там все йде за планом,

– переконаний він.

На його думку, росіяни не мають на фронті успіхів.

"Вони атакували Хромове, стратегічне селище, там траса проходить. Нічого не вдалося, наші відбили їх на декілька сотень метрів ще далі", – повідомив він.

Також військовослужбовець зазначив, що росіяни не отримали контролю й над дорогою Костянтинівка – Бахмут.

Вони постійно атакують Іванівське – лізуть своїми суїцидальними м'ясними атаками. Хвиля за хвилею їх привозять у дерев'яних вагонах, висипають на пероні, роздають "Калаші" і в бій,

– розказав він.

За його словами, у результаті їх всіх знищують ЗСУ.

Успіхи ЗСУ в Бахмуті

Петро Волощенко підкреслив, що Бахмут стоїть.

"Уже на деяких ділянках постійно переходимо у контрнаступи. Ідуть вуличні бої на підступах", – зазначив він.

За словами захисника, на північному та північно-східному напрямку росіяни вже другий тиждень не мають успіхів.

Наші хлопці провели вдалі контрнаступи, контратаки й спецоперацію саме по зачистці,

– додав він.

На його думку, зараз росіянам не вдається просуватися біля річки Бахмутки. Схід міста тримають ЗСУ.

"Ми бачимо їх до кілометра: передислокацію, пориви та інше. Північ тримаємо, від Хромового відбили – все динамічно", – переконаний він.

На його думку, наразі ситуація дійсно дуже важка, але контрольована.

Ворог буде знищений

Військовослужбовець наголосив, що росіяни кидають в бій десантників, яких українські військові успішно демілітаризовують. Хоча окупанти й перекидають до Бахмута техніку, проте такі дії не мають успіхів.

Вони заходять на випалену землю, в зруйновані райони, будинки. Їм немає ніде ні ховатися, ні перегруповувалися. Тобто вони програють по тактиці, тому що у нас наше командування й командири вибудували добре укріплену ешелоновану оборону,

– пояснив він.

На його думку, українські військові змогли успішно побудувати лінії оборони, де стоїть наша артилерія.

"Змогли ми підтягнути РСЗВ, мобільні наші групи ССО працюють. Усе працює, як злагоджений механізм, але не треба недооцінювати", – додав він.

Волощенко зауважив, що окупанти підвозять танки Т-54, Т-55 ще часів Сталіна.

"Все-таки їх багато, проти них треба буде нам використовувати ті набої й боєприпаси, які в нас є", – зазначив він.

Військовий закликав оцінювати ситуацію з досить гострим розумом і холодним серцем.

Ми не можемо розкидуватися, як вони розкидуються своїми двоногими шлунками,

– пояснив він.

Тож ЗСУ треба знищити це некероване стадо та повернути свої землі.

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