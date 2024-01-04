Ворог перекинув на Схід підрозділи добровольчого корпусу, – ЗСУ про ситуацію біля Бахмута
Джерело:Київ24
Нещодавно росіяни перекинули з Півдня на Бахмутський напрямок підрозділ добровольчого корпусу. Однак загалом обстановка на Сході України лишається сталою, росіяни успіхів не мають.
Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що посилення російської армії не відбулося.
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Росіяни перекинули війська на Схід
Володимир Фітьо розповів, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" загальна кількість росіян залишається більш-менш однаковою. Кардинальних змін на напрямках немає. Відбувається лише укомплектування, ротації.
Єдине що було – з Півдня на Бахмутський напрямок перекинуто певні підрозділи добровольчого корпусу для підсилення саме на цьому напрямку. Але суттєвих змін воно не надало,
– пояснив речник.
Фітьо зазначає, що відповідні дії ніяк не посилили російську армію. ЗСУ дають ворогу гідну відсіч. Ворог не має жодних успіхів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Речник додав, що загалом на цих напрямках розміщено близько 200 тисяч російських військових.
Бойові дії на Сході
- Раніше Володимир Фітьо розповів, що окупанти розпочали активні наступальні дії на Сході ще на початку жовтня 2023 року. Наразі вони все ж таки до чогось готуються – війська перегруповуються, окупанти підтягують резерви.
- На Бахмутському напрямку росіяни хочуть захопити Часів Яр. Це їхнє завдання-мінімум. А завдання-максимум – вийти принаймні на адміністративні межі Донецької області. Наразі тривають бойові дії поблизу Богданівки.
- Наразі якихось успіхів на цьому етапі у росіян немає, ЗСУ успішно відбивають атаки ворога. Українські військові перебувають в активній обороні. За кращої нагоди переходять до контратакувальних дій, покращують своє тактичне положення.