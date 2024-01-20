Вдень дощ, а вночі мороз: боєць ЗСУ розповів, як зміна погоди впливає на російські штурми

Погодні умови суттєво впливають на ситуацію на фронті, адже саме від температури повітря й опадів залежить, чи йтиме противник у наступ. Днями росіяни проводили активні штурмові дії біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку через те, що підмерзли ґрунти й ворогу вдалося накопичив певну кількість сил та засобів.

Про це 24 Каналу сказав командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. За його словами, зараз у районі Бахмута триває системна робота щодо покращення положення по передньому краю. Мова йде про вибиття росіян з позицій.

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Коли росіян йдуть на штурм

У той період, коли підмерзають ґрунти, противник намагається більш інтенсивно застосовувати броньовану техніку як для вогневого прикриття штурмових груп, так і для підвезення живої сили до передньої лінії.

Погода залишається неоднозначною. До прикладу, сьогодні вдень була плюсова температура й падав дощ, а зараз мінус 3 градуси,

– мовив Федоренко.

За його словами, три дні тому росіяни здійснили масовані штурмові дії, проте завдяки об'єднаній роботі низки бригад, що тримають оборону на Бахмутському напрямку, потужній розвідувальній компоненті, а також ударним дронам вдалося повною мірою знищити або пошкодити броньовану техніку противника та завдати втрат ворожим угрупованням, які не змогли реалізувати тактичний намір.

Протидія дронам

У технологічному плані війна набуває нових масштабів, тому що на будь-які засоби БпЛА з'являється протидія. Зокрема, системи РЕБ та інші технологічні засоби, які активно застосовують як Сили оборони, так і противник.

Збройні Сили України в цьому напрямку не стоять позаду й багато передових інноваційних рішень виходять саме з нашого боку,

– додав командир роти ударних БпАК.

Наші бійці ефективно мінімізують присутність ворожих дронів на фронті, попри те, що росіяни мають перевагу за чисельністю. Однак разом з тим російські загарбники не мають нічних бомберів, які ворог охрести Бабою-Ягою.

Детальні про ситуацію на Бахмутському напрямку

Росія стягнула на Бахмутський напрямок 80 тисяч солдатів. На думку ексречника Генштабу ЗСУ, ймовірно окупанти стягують ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одразу з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман та Вугледарський виступ.

Начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що росіяни намагаються знайти погано захищену ділянку в обороні ЗСУ, щоб розвинути там активніші дії.

За словами офіцера пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, ключовим напрямком у районі Бахмута для росіян наразі є Часів Яр.