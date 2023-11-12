Росіяни намагаються повернути втрачене на Бахмутському напрямку, – генерал Сирський
Джерело:Олександр Сирський
Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Там активізувалися бойові дії, а росіяни намагаються наступати.
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку росіяни активізувалися. Вони намагаються відбити раніше втрачені позиції.
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ЗСУ відбивають атаки
Сирський наголосив, що Сили оборони діють професійно.
На Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли від оборони до штурмових дій, протягом доби українські захисники відбили 15 атак ворожої армії. Про це в етері телемарафону сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.
На Бахмутському напрямку та на південь від Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони,
– сказав він.
Ситуація на фронті
- Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, а також здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.
- На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.
- На Мар'їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога.