Росіяни намагаються повернути втрачене на Бахмутському напрямку, – генерал Сирський

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Там активізувалися бойові дії, а росіяни намагаються наступати.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку росіяни активізувалися. Вони намагаються відбити раніше втрачені позиції.

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ЗСУ відбивають атаки

Сирський наголосив, що Сили оборони діють професійно.

На Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли від оборони до штурмових дій, протягом доби українські захисники відбили 15 атак ворожої армії. Про це в етері телемарафону сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

На Бахмутському напрямку та на південь від Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони,

– сказав він.

Ситуація на фронті