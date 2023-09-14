Тиснемо і повертаємо метр за метром, – воїн ЗСУ про важкі бої біля Кліщіївки та Андріївки

Важкі бої на Бахмутському напрямку тривають протягом кількох місяців. Ворог не втрачає надії потіснити українські сили. Однак наші захисники не тільки не здають своїх рубежів, але й вибивають противника з його позицій.

Про це 24 Каналу повідомив командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, зазначивши, що ситуація на Бахмутському напрямку змінилась порівняно з весною.

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Вдалося наростити зусилля

На початку весни на Бахмутській ділянці фронту на відтинку у напрямку Хромового тривали надзвичайно складні траншейні бої. Але Силам оборони вдалося не просто вистояти, але й наростити зусилля та відкинути противника по флангах.

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"За останні два місяці на Бахмутському напрямку комунікації між різними "організмами" Сил оборони значно посилились. Як в частині піхотних підрозділів, так і в частині підрозділів, які виконують завдання з проведення дорозвідки за допомогою засобів БпЛА, вражають ворога об'єднаним вогневим артилерійським впливом і відповідно ударних БпЛА коптерного та іншого виду дії", – зазначив Федоренко.

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Бої тривають беззупинно

Крім того, з весни українським силам вдалося вибити противника з низки позицій, висот та закріпитися на них. Ворогу весь час дається завдання поновити положення – відбити втрачені позиції. Але Сили оборони тримають кожну позицію і противник не має успіху.

В напрямках населених пунктів Кліщіївка та Андріївка тривають надзвичайно складні бої. Кожен метр дається важко, але ми тиснемо і повертаємо метр за метром, лісопосадку за лісопосадкою, вулицю за вулицею,

– наголосив командир роти 92 ОМБр.

Він також зазначив, що всім хочеться, щоб перемоги були швидшими, але маємо орієнтуватися на ту інформацію, яку надає Генеральний штаб ЗСУ, тому що тільки він має її повному обсязі – як на коротких відтинках, так і загалом по фронту.

"Якщо є офіційна інформація, що той чи інший населений пункт деокупований, то це є істина. До того часу, говорити, що він міг бути деокупованим, – передчасно. На цьому напрямку успіхи Сил оборони точно є, і вони значні. Бої тривають – і в день, і в нічний час, беззупинно", – підкреслив Юрій Федоренко.

Що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку

У Генштабі повідомили, що українські захисники проводять наступальні операції південніше Бахмута. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Також сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич зазначив, що поблизу Бахмута Сили оборони проводять наступальній дії, вибиваючи противника з південного флангу Бахмута та завдаючи йому значних втрат.

Крім того, раніше бійці 3 полку ССО ліквідували пункт управління БпЛА окупантів. Саме з цього об'єкту проводилось коригування та загальна координація діями розрахунків БпЛА ZALA та "Ланцет".