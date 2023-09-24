Треба відтиснути росіян за річку: як розвиваються події на Бахмутському плацдармі

На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вглиб від Кліщіївки та Андріївки до Одрадівки, Опитного. Українські бійці починають виходити на ріку Бахмутка.

Витіснення росіян за річку Бахмутка – одне з першочергових завдань для ЗСУ. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Витіснення росіян за річку Бахмутка у цьому районі – зараз одне з першочергових завдань. За залізну дорогу ми їх вже їх пересунули, далі потрібно витіснити за рубежі шосе, яке йде з Горлівки на Бахмут, та річки Бахмутка, яка йде приблизно за таким же маршрутом", – пояснив він.

"Росіяни хапаються зубами"

Роман Світан зазначив, що це відкриє для ЗСУ можливість заходу з півдня у Бахмут вздовж Бахмутки, залізниці та шосе. Зручно заходити вздовж трьох лінійних орієнтирів, якими можна прикривати від ворога свій правий та східний фланг та рухатись до Бахмута з півдня.

Росіяни це прекрасно розуміють. Коли ми витіснимо їх за Бахмутку, у них практично не буде шансів втримати звільнення з півдня, захід у Бахмут. Не буде за що зачепитись, тому вони останні декілька тижнів зубами хапаються за ці ділянки поверхні, бо бачать подальші тактичні кроки нашого керівництва,

– сказав військовий експерт.

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