Треба відтиснути росіян за річку: як розвиваються події на Бахмутському плацдармі
На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вглиб від Кліщіївки та Андріївки до Одрадівки, Опитного. Українські бійці починають виходити на ріку Бахмутка.
Витіснення росіян за річку Бахмутка – одне з першочергових завдань для ЗСУ. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
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"Витіснення росіян за річку Бахмутка у цьому районі – зараз одне з першочергових завдань. За залізну дорогу ми їх вже їх пересунули, далі потрібно витіснити за рубежі шосе, яке йде з Горлівки на Бахмут, та річки Бахмутка, яка йде приблизно за таким же маршрутом", – пояснив він.
"Росіяни хапаються зубами"
Роман Світан зазначив, що це відкриє для ЗСУ можливість заходу з півдня у Бахмут вздовж Бахмутки, залізниці та шосе. Зручно заходити вздовж трьох лінійних орієнтирів, якими можна прикривати від ворога свій правий та східний фланг та рухатись до Бахмута з півдня.
Росіяни це прекрасно розуміють. Коли ми витіснимо їх за Бахмутку, у них практично не буде шансів втримати звільнення з півдня, захід у Бахмут. Не буде за що зачепитись, тому вони останні декілька тижнів зубами хапаються за ці ділянки поверхні, бо бачать подальші тактичні кроки нашого керівництва,
– сказав військовий експерт.
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Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав.
- Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів. Водночас українські воїни ведуть штурмові дії та завдають ворогу втрат.
- Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна визволить Бахмут Донецької області. За його словами, визволення Кліщіївки відкрило вид на решту місцевості. Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.