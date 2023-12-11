Перетворили на величезні казарми, – Дудукалов назвав місця, де розміщуються росіяни у Бердянську

Бердянськ за часи окупації заполонила велика кількість російських військових. Якщо влітку вони розташовувались на базах відпочинку біля моря, то зараз шукають інші місця для розміщення.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, пояснивши, що окупантам подобалось займати курортну сферу, поки вони не відчули на собі удари ракет Storm Shadow. Після того як через ракетні удари росіяни зазнали великих втрат, вони почали передислоковуватись.

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Зібрався неймовірний набрід

Згодом окупанти займали житло серед місцевих мешканців у Бердянські. Також дуже швидко вони почали розташовуватись у селах – у помешканнях, які залишили хазяїни.

Села перетворились на величезні казарми – ще з весни та літа, і зараз ця тенденція зберігається. Росіяни обирають місця, де поруч є місцеві, тому що знають – у цьому випадку по них не прилетить,

– пояснив заступник голови Бердянської районної ради.

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Щодо складу окупантів, то серед них є кавказці, чеченці, дагестанці, буряти, інгуші, а також заробітчани, які не вміють користуватися побутовою технікою. Там зібрався неймовірний набрід, який постійно оновлюється.

"Коли заїхали мобілізовані, вони ходили голі-босі, шукали, де помитись та поїсти. А окупанти, які приїхали з Кавказу, нібито дуже віруючі, творили страшне, і з алкоголем, і з мародерством. Тому місцеві мешканці побачили справжнє "обличчя" так званої російської армії, що це бомжі, зеки та мародери", – зазначив Віктор Дудукалов.

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